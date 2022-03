En el ISSTECH, atleta ganador

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Chiapas (ISSTECH), tiene entre sus filas al ganador del Premio Estatal del Deporte 2021 que otorga el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en la categoría de Deporte Adaptado: Jaime Yeudiel Melgar Gallegos, elemento de la Oficina de Estadística de Planeación Médica en la subdirección médica, recibirá el premio el 6 de diciembre en la Ciudad de México, por su desempeño en el Serial Nacional de Paraciclismo.

“Estoy muy contento, emocionado y feliz porque me van a otorgar este premio; es una muestra del empeño que he realizado en mis actividades deportivas y es prácticamente un logro, un reconocimiento a ese trabajo”, dijo el atleta de deporte adaptado.

Melgar Gallegos recibirá el premio debido a sus excelentes resultados en el paraciclismo, por las actividades que tuvo en el Serial Nacional del Ciclismo de ruta. Aunque la propuesta se la hizo el Seguro Social por otros deportes como ciclismo de montaña, de ruta, kayak y natación.

Destacó que la propuesta se la hizo su entrenador de triatlón en la Unidad Deportiva “Panchón Contreras” del Seguro Social; José Arango Zavala “me preguntó si quería ser nominado y les dije que sí, y ellos me pidieron mis datos y la documentación correspondiente que solicitaban. Se los entregué e hicieron las gestiones ante el área deportiva del IMSS nacional”.

Aseveró que el Premio Estatal representa un reconocimiento a su esfuerzo y constantancia, “y no solamente míos, ya que tengo el apoyo de mi familia, mis hijos, compañeros de trabajo y mi entrenador. Es un logro en conjunto de todos, representa lo que todo deportista quisiera, un reconocimiento a su esfuerzo. Me motiva a seguirme preparando y continuar representando a Chiapas y a mi institución en los eventos deportivos nacionales que se me presenten”.