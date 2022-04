Entrega Rutilio Escandón prótesis, medicamentos y pelucas oncológicas a pacientes de cáncer de mama

M de R/Diario de Chiapas

En el marco de la Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 2021, bajo el lema “En la lucha contra el cáncer de mama juntos, todas y todos, ganaremos”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó prótesis de mama externa, pelucas y medicamentos oncológicos e hizo un llamado a sumar esfuerzos y voluntades para hacer conciencia, a nivel individual y colectivo, de la importancia de prevenir esta enfermedad que pone en riesgo la salud y vida de las mujeres y niñas chiapanecas.

Desde el Centro Estatal de Parto Humanizado, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas y del Voluntariado de Corazón, Rosalinda López Hernández, el mandatario estatal hizo un llamado respetuoso a las mujeres y hombres de la entidad para que fomenten todos los días el autocuidado y realicen la exploración preventiva y clínica, lo que permitirá contar con un diagnóstico y tratamiento oportuno ante este padecimiento, el cual, dijo, representa el segundo factor de muerte en las mujeres.

“Necesitamos estar atentos y mantenernos actualizados sobre este tema; el cáncer no es cosa menor, por lo que es fundamental que no dejemos para mañana este tipo de acciones y estar unidos, todos y todas, para combatirlo, porque es lamentable que por una enfermedad que se puede prevenir y curar las personas pierdan la vida y dejen en el desamparo a sus hijas e hijos”, precisó al subrayar los esfuerzos por la salud que se realizan en Chiapas, a fin de que no falte la atención médica, los medicamentos, insumos y equipamiento.

En este evento, que se realizó con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, Escandón Cadenas mencionó que como hombres es posible ser los mejores aliados para motivar a su pareja a la detección temprana y educar en el autocuidado a sus hijas e hijos; también destacó la labor solidaria de la ciudadanía al donar su cabello para la fabricación de pelucas oncológicas y convocó a continuar con este gesto humanitario para dar bienestar a más mujeres y niñas que padecen esta enfermedad.

Señaló que Chiapas es de los pocos estados a nivel nacional que tiene un taller donde se elaboran las pelucas oncológicas, al tiempo de refrendar su compromiso de seguir impulsando acciones a favor de este sector, como la construcción de más Centros Estatales de Parto Humanizado, con las mismas características de las ubicadas en Huixtla y Tuxtla Gutiérrez, donde se atiende a todas las mujeres, sin discriminación alguna.

El presidente de la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama, Francisco Javier Ochoa Carrillo, a quien se le entregó un reconocimiento por su labor durante este evento, reconoció el espíritu de solidaridad para fortalecer esta cruzada a favor de la sensibilización sobre el autocuidado, autoexploración, atención oportuna y especializada para prevenir y combatir esta enfermedad, además de destacar el trabajo que se realiza en Chiapas en materia de salud y bienestar para las mujeres.

A su vez, el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, informó que, pese a las dificultades de la pandemia, en Chiapas no se ha bajado la guardia para proteger los derechos de las mujeres en los diferentes aspectos, ejemplo de ello es el impulso de acciones para combatir el cáncer de mama y la muerte materno-infantil, y explicó que hoy se suman esfuerzos para brindar a las mujeres una mejor calidad de vida.

La directora del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, destacó el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para ayudar a la gente que más lo necesita, ejemplo de ello es el Taller de Pelucas Oncológicas, mediante el cual se han entregado 300 pelucas a la fecha, gracias a las donaciones. En este sentido, agradeció a la dama voluntaria Dulce María Rodríguez Ovando, presente en el evento, por la donación de 50 prótesis externas, así como a los organismos e instancias federales por el asesoramiento y acompañamiento para hacer frente a esta causa.

Finalmente, la directora del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado, Ana José Camacho Hortal dio a conocer que, en esta ocasión, se benefició con medicamentos a 259 mujeres que se encuentran en tratamiento o sobrevivientes de cáncer de mama. Asimismo, destacó que los lazos de colaboración entre las distintas instituciones se reflejan en mayores beneficios para la población que más lo requiere.

Asistieron: la coordinadora del Voluntariado del Sistema DIF Chiapas, Adriana Margarita López Sánchez; beneficiarias de pelucas oncológicas y tratamientos, así como funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales.