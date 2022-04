Estremece a ciudadanía el maltrato animal

Ainer González /Diario de Chiapas

El municipio de Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en el ‘epicentro’ del maltrato y odio animal del estado de Chiapas.

Pese a que en México el maltrato animal está penado con hasta dos años de prisión y multas por más de 150 veces de lo que representa la Unidad de Medida y Actualización (13 mil 443 pesos), los signos y acciones de violencia en contra de animales –domésticos– siguen prevaleciendo y escalando niveles de crueldad en la capital del estado de Chiapas.

Apenas amanecía este lunes 5 de abril, cuando habitantes del fraccionamiento “La Misión” hicieron el reporte de un caso más de maltrato animal hacia un canino; “la perrita” fue hallada muerta en el patio de su vivienda a causa de ahorcamiento.

Los vecinos del fraccionamiento indicaron que, pese a los llamados y denuncias interpuestas en la Dirección de Riesgos Sanitarios del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por violencia animal, la ejemplar de menos de tres años fue vista colgando del barandal del domicilio en donde habitaba; su propietario anticipó su muerte al dejarla amarrada con un lazo milimétrico que la llevó a su ahorcamiento.

“Nadie hizo nada por ayudar a ‘la perrita’, los vecinos sabían que era maltratada todos los días, la gente de este fraccionamiento no hizo nada”.

“¿Saben qué fue lo más desmoralizante de la perrita ahorcada? Que ningún vecino la auxilió. ¿Lo otro? Tener que esperar que Fiscalía dé la orden para acceder al lugar (y evitar una contrademanda por allanamiento) y poder descolgar a la perrita… no saben cómo me siento… estoy, literalmente… cansada de este mundo… no me da nada de orgullo formar parte de la especie humana… nada”, lamentó una rescatista animal tras observar el hecho.

CINCO REPORTES DIARIOS

Durante los primeros tres meses del 2021 –año de pandemia–, los casos de maltrato animal se han triplicado en Tuxtla Gutiérrez, precisó Claudia Cisneros, integrante de la asociación civil “Huellas Chiapas”, donde “la perrita” se suma a las estadísticas de sufrimiento y crueldad animal en la entidad.

“Nos contactaron que estaba el caso de una perrita que estaba ahorcada en el barandal de una ventana… venimos con la esperanza que estuviera con vida todavía, pero vimos que estaba ya muerta quizás desde hace varias horas”, expuso.

La activista destacó que, desde el año pasado, Chiapas pasa por una fase de alarma, ya que las peticiones de ayuda y reportes por maltrato animal han ido incrementando.

“Estamos viviendo en nuestro estado unas de las etapas más terribles de maltrato… estamos recibiendo las peticiones de ayuda, los reportes de maltrato, se han triplicado; estos casos han ido en aumento alarmante”, dijo.

De esta forma, resaltó que sólo en la capital chiapaneca se tiene un promedio de cinco reportes diarios, que van desde el abandono de animales domésticos, lesiones y daños físicos, hasta la muerte.

“Diario estamos recibiendo cuando menos cinco reportes, desde perros atropellados, o abandonados en casa, abandonados en vía pública se han incrementado tres veces”, alertó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2016 del Inegi, en ese año la Semarnat recibió alrededor de 4 mil 200 quejas sobre animales que habían sufrido alguna especie de maltrato, de los cuales el 64 por ciento eran perros y el 18 por ciento gatos.