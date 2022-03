Estudios de suelos, son desconocidos

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Con las indagatorias de suelos que se realizaron en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se tiene una radiografía de los puntos más vulnerables de cada ciudad, señaló Raúl González Herrera, profesor Investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Las investigaciones dan como resultado un análisis en donde se puede apreciar que tanto los sismos pueden afectar a una superficie de suelo según sean las condiciones de estas ya que, según el terreno, amplifican las señales de movimiento en caso de sismo y vuelven al terreno sumamente peligroso.

“A partir de eso se realizó un trabajo de campo que más o menos duró año y medio que permitiera identificar las condiciones del suelo y si afecta a las construcciones locales, cuales son las zonas donde ha habido más amplificación o daños en la historia de la ciudad y a partir de ahí tomar medidas para construir de una manera más segura”.

Al cuestionarle si existe renuencia por parte de las autoridades para ejercer recursos en la investigación de suelos, el investigador dijo que no es así, pero si existe un desconocimiento del tema lo que genera que no se le dé mucha importancia a algo que es trascendental.

“Creo que a veces hay desconocimiento de los alcances y las necesidades de ciertos estudios y el uso de estos, hay ocasiones que se contratan estudios técnicos y estos estudios si bien no resuelven una problemática al no dar soluciones o no estar plasmados en una forma que puede ser aplicados”, señalaron al ser cuestionados.