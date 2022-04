Existe compromiso de maestros en Chiapas

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

El tema de la educación es prioritario, ya que se deben buscar nuevos mecanismos que permitan alcanzar el objetivo entre niños y jóvenes, lo cual ha sido un reto que hoy los maestros han cumplido, señaló el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40, Ángel Paulino Canul.

En ese sentido y a pregunta expresa sobre los nuevos retos de esta nueva normalidad en la educación, expresó que los maestros chiapanecos están preparados para eso, ya que incluso, en la pandemia han demostrado actitud, disposición, apertura y capacitación para atender en plena pandemia a los estudiantes, asegurando que no ha sido tarea fácil, pero sí se ha alcanzado el objetivo.

Afirmó que ahora ya no se puede esperar en un mecanismo de escuela tradicional, ahora el tema de las tecnologías es prioritario, las maneras que se buscan para que los ciclos escolares no se pierdan y no se atrasen, por lo que ya el tema educativo ha evolucionado.

Expresó también que como sindicato han velado porque a los docentes se les cumpla por parte de la autoridad, para que estos puedan tener un buen desempeño en su labor, más que nada en Chiapas, considerando las condiciones geográficas y algunas carencias que se presentan.

Dejó en claro que seguirán trabajando para luchar por los derechos de los docentes, tema que aún sigue pendiente con la autoridad, para con esto se les pague y se cumpla en todo momento a los maestros.

“Sabemos que hay carencias, pero esto no es pretexto para que no se les cumpla a los docentes que han estado en sus labores desde cualquier zona, ahora en pandemia y ahora que se espera e