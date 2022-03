Gobierno de Chiapas reconoce entrega de maestras y maestros aún ante dificultades como la pandemia

M de R / Diario de Chiapas

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, en Chiapas se honró a quienes han dedicado su vida profesional a la educación, principalmente, a las y los docentes que llevan 30, 40 y 50 años de servicio, a través de la entrega de reconocimientos que destacan su pasión por la enseñanza.

Durante esta celebración realizada en Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su agradecimiento a las mujeres y hombres que día con día muestran su vocación y apostolado en la enseñanza de las niñas, niños y jóvenes de la entidad, a favor de su desarrollo académico, intelectual y personal.

Apuntó que la educación forma, informa y brinda conocimientos que acompañan al ser humano toda la vida, y el motor principal para que eso suceda es la labor docente, porque, dijo, transmitir el saber no es sencillo, es un trabajo exhaustivo y una muestra de amor a la niñez y juventud, pues, sin importar qué tan apartados estén los pueblos o comunidades, las maestras y maestros llevan luz y esperanza de un mejor porvenir.

El mandatario también les reconoció por no abandonar nunca a sus estudiantes, incluso en circunstancias complejas, como la que se enfrentó desde el inicio de la pandemia por COVID-19, ya que los atendieron de todas las formas posibles y adaptándose a las condiciones para no exponer la salud, siendo un ejemplo de que cuando hay voluntad, no hay adversidad que no pueda vencerse, sobre todo, por las niñas y niños.

Luego de hacer una remembranza sobre el Día del Maestro y la Maestra y enaltecer el compromiso social que esta profesión conlleva, la Secretaría de Educación Estatal sostuvo que, además de ser el corazón del sistema educativo, el magisterio es parte fundamental para la formación y transmisión de valores y principios, convirtiéndose en una inspiración para que las niñas, niños y jóvenes vayan en la búsqueda de sus sueños y anhelos.

En representación de las maestras y maestros homenajeados, Margarita Zenteno Zenteno, con 50 años de servicio profesional docente, expresó que en manos de las profesoras y los profesores está el futuro de la sociedad, por ello, se tiene la obligación de entender las problemáticas y necesidades actuales, y de esta manera crear procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados, que permitan al alumnado estar más preparado y comprometido con la construcción de un mejor Chiapas.

En este festejo, en el que Viridiana Elizabeth Cruz Sántiz, alumna de la Escuela Normal “Rosaura Zapata Cano”, declamó la poesía “Maestrito de Pueblo” del poeta Abraham Rivera Sandoval, asistieron representantes de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 y Sección 7 del SNTE; de los Poderes Legislativo y Judicial; autoridades y enlaces de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación estatal, docentes de diferentes municipios de la entidad y estudiantes.