IEPC no se debe manchar las manos

MdeR / Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadano en Chiapas, que encabeza Oswaldo Chacón Rojas, no debe mancharse las manos, considerando que hasta el momento ha tenido un desempeño adecuado, transparente y en apego a sus funciones.

Esto después de que el Congreso del estado de Chiapas definiera que será este ente electoral el que pueda designar al diputado número 40, por lo que se tiene una responsabilidad considerable ante tal situación.

Y es que todo ha recobrado “calor”, ya que uno de los que podría obtener una curul en el congreso del estado, es nada más ni nada menos que Alfredo Salgado Correa, este personaje que tiene una “larga cola” que le pisen, puesto que fungió como presidente municipal del municipio de Palenque.

Para los que no conocen, pero sobre todo quienes no recuerdan, a este personaje se le presentaron cargos como delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas y peculado por más de 80 millones de pesos durante su paso en dicho cargo como presidente, además de que recae en él, una averiguación previa por el homicidio de una mujer, esto en el 2008. Aún cuando ha pasado más de una década, esto no debe pasarse por alto, ni por los chiapanecos, ni por el congreso y mucho menos por el IEPC, por lo que es prioritario se anteponga la legalidad, buen principio y la congruencia.