Joven coloriza filme Macario

Jeny Pascacio/Diario de Chiapas

Durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19, Woldemberg Pérez Zúñiga, estudiante de cuarto semestre de Desarrollo de Software en la Universidad Autónoma de Chiapas, se dedicó a colorizar la película Macario de 1960, una de las más queridas por los mexicanos.

Woldemberg es originario de Nicolás Ruiz, Chiapas. A los 12 años de edad descompuso su primera computadora y para evitar el regaño, buscó la manera de arreglarla y desde entonces comenzó su curiosidad por la programación y se volvió autodidacta.

Nueve años después, la llegada de la pandemia del COVID-19 lo confinó sin poder trabajar en el mantenimiento de computadoras y detuvo sus estudios en la universidad.

El encierro lo llevó a buscar entretenimiento y encontró inteligencia digital que coloriza fotografías que originalmente son en blanco y negro; y lo primero que hizo fue rescatar y cambiar imágenes antiguas de Tuxtla Gutiérrez.

Al ver la aceptación de su trabajo, decidió hacerlo con la película mexicana favorita de su familia: “Macario”.

“Busqué ejemplos en You Tube y vi que se ha hecho antes, pero con baja calidad. Y pensé que podría mejorar esos estándares”.

Utilizó un programa de código abierto y aprendizaje automático que se va perfeccionando conforme a los usuarios. Así, consiguió que Macario tuviera una calidad de DVD, “fue lo más alta que pude obtener y dije bueno ahora cómo le puedo hacer para que se vea en HD”, entonces buscó más herramientas que se encargaran de la imagen.

Tardó cinco meses en hacer el filme visible en una calidad de 60 cuadros por segundo, “fue pesado, pero me gusta, sobre todo ver los resultados”.

En un principio tanto él como la Universidad Autónoma de Chiapas pidieron apoyo al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), para continuar con el proyecto “y que me dieran la oportunidad de seguir trabajando en eso”, pero no hubo respuesta.

Cuando intentó subir el proyecto a You Tube, la plataforma no se lo permitió por motivos de derechos de autor, “pero impugné con el argumento de que mis fines no son de lucro si no por un proyecto personal”.

Después la película se publicó y en un año lleva más de un millón y medio de reproducciones, “toda la remuneración de los anuncios que pasan van directamente para quien tiene los derechos de la película”.

Macario a color se ha proyectado en varias entidades del país como Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas, por mencionar algunos; asimismo varios municipios de esta entidad.

Es una película mexicana dirigida por Roberto Gavaldón. A su vez, la historia es una adaptación de la novela homónima de B. Traven, quien se inspiró en el cuento “La muerte madrina” de los Hermanos Grimm.

El filme fue interpretado por Ignacio López Tarso, quien ganó el premio al Mejor Actor en el San Francisco International Film Festival por su actuación; y se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada al Óscar como mejor película extranjera.

Por ahora Woldemberg ya trabaja en su segundo proyecto que poner color a la película “Angelitos negros” protagonizada por Pedro Infante, y al parecer esta tendrá una definición con mayor calidad en 4K, “se ve con más detalles”.

Al joven le gustaría trabajar con el gobierno de Chiapas y el federal en la restauración de fotografías antiguas del archivo histórico, “algunas están bastante deterioradas y no se atienden”.