Jóvenes centroaméricanos buscan una oportunidad

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

En las descuidadas calles del primer cuadro de Tapachula, Chiapas, se localizan al menos 10 barberías que contratan a hombres jóvenes de todas nacionalidades.

La mayoría de los trabajadores, realizan el trámite de la visa humanitaria ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). No entran en caravanas, no contratan a polleros. Salen de sus países por amenazas de muerte o de reclutamiento por parte de pandillas como la Mara Salvatrucha.

Apoyado por sus padres, Kevin Martínez de 17 años de edad, huyó junto a su primo de la violencia impera en Honduras.

Llegaron en febrero a México. Se sienten agradecidos del apoyo de los mexicanos, como los dueños de Barber Shop: alta peluquería, que da trabajo a seis barberos de Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Cuba; que se turnan para descansar un día a la semana.

“Me vine en bus con mi primo, él es menor que yo. Busqué trabajo porque necesitaba quedarme a realizar el trámite de regulación, la visa humanitaria por razón de la violencia que vivimos”.

Dice que los conflictos aumentan en Honduras, “ahí no manda la policía, mandan los pandilleros. Teníamos la obligación de hacer ayudas, porque si tú no lo haces: ¿Me entiendes?, así se tiene que hacer todo no existe opción”.

Las noticias sobre las primeras caravanas en octubre de 2018, cuando aún estaba en su país, lo hicieron tomar la decisión de salir por su cuenta y realizar el procedimiento de acuerdo a las leyes mexicanas.

Kevin busca seguir adelante y se quedará donde vea mayores posibilidades que progresar y desarrollarse. Como él, decenas de centroamericanos acuden todos los lunes a la Comar para firmar y continuar el proceso regularización, como el caso de Nubia Azucena, de Honduras, que huyó junto a su esposo y sus dos hijos, uno de ellos amenazado por la delincuencia organizada “querían que pasara drogas”.

Además de Raúl y Yesica, una pareja joven que decidió marcharse de El Salvador por amenazas de muerte hacia él. “Es un delito ser joven”, dice Raúl e insiste que el sueño para ellos es estar en México.