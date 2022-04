Marcharon concesionarios

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

De nueva cuenta los socios de la ruta 1 y 2 o mejor conocido como “Conejobús”, se manifestaron en la capital debido a que no han tenido solución a sus peticiones, principalmente con respecto al pago de más de 21 meses que se les adeuda, y que suman más de 60 millones de pesos.

En esta ocasión marcharon del Parque de la Marimba al Palacio de Gobierno, con el propósito de que haya atención y se visibilice su problemática, que hasta el momento no ha sido atendida por las autoridades de transporte.

“Queremos que el gobernador nos voltee a ver, ya que el próximo 1 de octubre, se hacen 22 meses que no nos pagan, que pongan a una persona adecuada en el puesto de la Secretaría, que no ponga a gente altanera, prepotente, agresiva, sobre todo con las mujeres, pero estamos pidiendo nuestro derecho”, dijeron algunos representantes.

Por otra parte, también dijeron que cuentan con los títulos de propiedad de sus concesiones, situación que no se está tomando en cuenta y que viola los derechos humanos de quienes se mantienen en esta situación.

Aunado a esto refirieron que son 97 personas físicas y ocho personas morales, haciendo un total de 139 juegos de placas, quienes ingresaron a este proyecto de modernización con el ‘Conejobús’. “Somos socios de la ruta 1 y 2 y fue el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, quien garantizó que no habría problemas como los que tenemos hoy, la deuda es institucional mas no con la persona en turno, por ello el que nos extrañe que no nos quieran pagar”, expresaron.