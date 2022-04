Migrantes piden ampliar vacunación

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Debido a que en su nación no hay dosis suficientes, migrantes de diversas nacionalidades solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), extender el plazo de vacunación en los módulos del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas.

Las personas migrantes que esperan sus trámites regulatorios en el Instituto Nacional de Migración de Tuxtla Gutiérrez, solicitaron a las autoridades extender las fechas para la aplicación de la vacuna anti COVID-19 para este sector de la población, ya que la instalación de este módulo sólo estuvo por dos días, fecha insuficiente para inmunizar a las y los migrantes que siguen llegando a estas oficinas.

Lo anterior, precisaron que es de suma importancia, ya que al igual que toda la población corren el riesgo de contraer el virus, propagarlo o tener dificultades de salud.

En tanto, el INM dijo que hasta el momento se ha aplicado el biológico a 99 personas extranjeras, a 76 hombres y a 23 mujeres de nacionalidades cubana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, venezolana y haitiana.

“En el caso mío yo ya me vacuné, pero sí he querido la forma de vacunar a mi esposa porque es necesario y en este caso no estábamos enterados que se estaban vacunando, sería importante porque muchos no se han vacunado, otros sí”, mencionaron quienes esperan sus trámites en la capital del estado.

Cabe recordar, que personal del INM, en coordinación con autoridades estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inició el 20 de septiembre ña campaña de vacunación contra la COVID-19 entre personas migrantes alojadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.