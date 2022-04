No aguantan otro plantón

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Los comercios en Tuxtla Gutiérrez, buscan la manera de levantarse del impacto que ha dejado el COVID-19, son cientos de empresas que en estos momentos tambalean por la endeble finanza y no les alcanza para tener ganancias, sólo sostenerse.

Ante esta situación, un plantón en el centro de la ciudad, en estos momentos lo único que provocaría es el cierre total de diversos comercios que se posicionan en este sector de la ciudad.

Por esta razón, el que los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estén pensando en realizar un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, lo único que provocaría es el cierre definitivo de cientos de comercios que en estos momentos están haciendo hasta lo imposible por sobrevivir, así lo señaló Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas.

“Tan sólo la vez pasada, que estuvieron dos días (maestros de telebachillerato), de inmediato los comercios lo sintieron, la crisis económica que vivimos no se va a superar en un año o dos, van a pasar varios años para que nos recuperemos”.

Explicó que los restaurantes del centro de la ciudad están sobreviviendo saliendo con recursos solo para mantenerse, pero si hay un nuevo plantón, las condiciones no están para soportarle y más de 10 por ciento de los comercios tendrían que cerrar sus puertas definitivamente.

“Queremos un Chiapas que esté en los mejores indicadores, no en los peores, ya son décadas que estamos en la pobreza, que no podemos repuntar y uno de los factores ha sido la falta de inversión privada, que no se da por grupos sociales que, en parte de su estrategia, hacen bloquear caminos, hacer plantones y esto afecta al comercio”.

El líder no dudó que las peticiones de estos grupos sean legítimas, sin embargo, las estrategias de movilizaciones que realizan, afectan fuertemente a la economía local, lo que provoca que no haya apoyo de la sociedad y más bien, aborrezcan estas actitudes.

Finalmente, señaló que las autoridades deben estar muy atentas para evitar esta situación y llegar a acuerdos antes de que se lleve a cabo un plantón.