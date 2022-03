No más “politiquería”, pide Willy Ochoa Gallegos

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El empresario Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, reconoció que, en Tuxtla Gutiérrez, lo que más interesa a la población no es la jornada electoral, sino generar empleos, dar seguridad y mejorar el sistema de salud pública.

Ochoa Gallegos señaló: “Hoy mis esfuerzos, mi tiempo y todo lo que esté a mi alcance está puesto a disposición de la gente que más lo necesita, la prioridad es ayudar a resolver las principales preocupaciones de las familias tuxtlecas, esa es política de a de veras”.

“Si los que se consideran clase política realmente estuvieran conscientes de la realidad, verían que las principales preocupaciones de los tuxtlecos no son las elecciones, sino conseguir medicinas y un tanque de oxígeno cuando se tiene covid o que haya seguridad en las calles de las colonias o barrios o qué decir de llevar comida a la mesa para sus hijos, hay hambre”, aseguró Ochoa Gallegos.

En ese sentido, definió como aves de paso a muchos de los políticos que hoy quieren conducir los destinos de Tuxtla Gutiérrez, “son personas que no han estado de manera permanente, a la gente y a mí también me indigna que esta disque clase política aparece solo cuando hay elecciones y no cuando se les necesita, por eso la gente no les cree, porque su cercanía es cuando les conviene a ellos y no a las personas”.

De esta forma, el político lanzó una convocatoria, de menos “grilla” y más asistencia y solidaridad social, donde la prioridad debe ser ayudar, atender la problemática relacionada con la pandemia de salud, “se necesita creatividad y voluntad para desarrollar programas que puedan contener el deterioro social, la pasividad del gobierno y muchos políticos está permitiendo que la pobreza en Tuxtla crezca más, y ya tenemos suficiente, repito, los esfuerzos deben enfocarse en materia de salud, seguridad y empleo, esos son los temas que interesan a la ciudadanía, las obras de relumbrón no son la prioridad”.

Sobre la queja ante el IEPC y su sanción, Ochoa respondió que, “el título de la nota periodística es tendencioso, quiere hacer creer que el IEPC me sancionó para que la gente piense que falté a la ley, pero no es así; se me señala de pintar unas bardas con mi nombre o de no despintarlas; y si no pinté bardas cómo iba a despintarlas, pero, aun así, estoy atendiendo y colaborando con la autoridad”.