Obliga marginación a vivir en zona de riesgo

A. Marroquín / Diario de Chiapas

La necesidad, falta de oportunidades y la pobreza ha orillado a cientos de familias a vivir en lo que visiblemente es una zona de riesgo. Entre aguas de drenaje, viviendas colapsadas y calles sin pavimentación es como se vive día a día en la colonia 6 de junio y, quienes la habitan —aún— se aferran a la vida, pese a que el peligro los amenace de día y/o de noche.

Quienes habitan en la colonia de 6 junio, como la señora Felipa de Jesús Clemente López, narra que vivir en este punto de la capital del estado implica a que día a día se asuman las consecuencias de una mala planeación y estructuración habitacional, pero que sin duda abandonarían el espacio si contaran con la posibilidades de vivir en otro lado.

“No tenemos a dónde irnos, estamos aquí, no tenemos un lugar específico y ahorita rentar una casita no tenemos, somos de bajos recursos”.

“La calle se está derrumbando y no podemos salir, nos cuesta salir, aquí nos perjudica el agua que entra en mi casa y en la de mi mamá, se nos hunde la casa”, declaró.

Asimismo, Guadalupe Gutiérrez Torres, habitante de la 6 de junio, explica que esta colonia tuxtleca se constituyó hace más de 30 años, pero al encontrarse en una zona inestable y al registrarse los primeros deslizamientos, las familias fueron reubicadas al ejido El Jobo, para evitar catástrofes humanas.

Sin embargo, precisa que su familia y muchas otras, nunca se les reasignó una vivienda ya que a cambio les solicitaban una remuneración económica por más de 10 mil pesos, recurso con el que no contaban y motivo por el cual, hasta la fecha los obliga a vivir en la zozobra y en una zona de riesgo.

“Sí me ofrecieron, pero lo negociaron y yo no supe nada. Negociaron, los vendieron por 10 mil cada casa, Rufino se llama… no alcancé terreno”, indica.

Trienios y sexenios van y otros vienen, pero para estas familias sólo llegan promesas, que nunca son cumplidas, incluso, les prometen pavimentar, instalar tuberías de drenaje y más, a cambio de su voto, pero la realidad, es que especialistas han señalado que esta zona es inhabitable y esto se comprueba a simple vista y empeora en temporada de lluvias.