Pedirán exhumar el cuerpo de Karla

Jeny Pascacio /Diario de Chiapas

Ante las irregularidades en el caso del feminicidio de Karla Yesenia Gómez Velasco, su madre, Maricruz Velasco exige la exhumación del cuerpo, así como la reclasificación de la carpeta de investigación, “no hay acceso a la justicia, sólo corrupción”.

Karla Yesenia salió de su casa el 3 de julio de 2018 para acudir a su centro laboral en la campaña de Carlos Penagos, candidato del PVEM para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Al día siguiente, la joven de 21 años fue hallada sin vida en la colonia Francisco I. Madero.

La necropsia arrojó que fue víctima de violencia sexual y luego asesinada. Pero sus victimarios (as) le pasaron un vehículo encima para simular un accidente.

De ellos, Marvin “N” se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, donde tendrá que cumplir una sentencia de ocho años, “a cualquiera se le va a antojar matar a una mujer porque el castigo que les están dando no es correcto; los jueces se venden”.

En entrevista para Diario de Chiapas, Maricruz Velasco, relata que las irregularidades en el caso se presentaron desde que inició la búsqueda de justicia; incluso la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no tuvo respuesta y al poco tiempo cerraron el caso. No hubo intervención.

Durante la pandemia del COVID-19, se pararon las actividades y la investigación se detuvo un año. Luego le negaron el acceso en los juicios orales, con el mismo pretexto de la contingencia sanitaria.

Recientemente metió el recurso de apelación que salió a su favor para presentar el testimonial de dos sujetos: un policía y una antropóloga. Pero la Fiscalía General del Estado no los presentó y el juez, Manuel Martín Antonio Álvarez, desechó cualquier posibilidad de integrar los testimonios.

Para Maricruz, la testimonial de la antropóloga es crucial porque pudo ayudar a la reclasificación de la carpeta de investigación “que han manipulado demasiado, politizándola”.

“Están violentando mis derechos como víctima. Sé que no voy a revivir a mi hija, pero creo que es necesario aplicar la ley para parar la cantidad de feminicidios que ocurren en Chiapas”.

Ayer al medio día, Maricruz acudió a las oficinas de la CEDH en Tuxtla Gutiérrez, pero no pudieron atenderla, “voy a llegar a las últimas consecuencias para exigir que se reclasifique, porque no fue un homicidio doloso como lo quieren hacer saber”.

En protesta por las inconsistencias antes mencionadas, el próximo jueves no se presentará como madre de la víctima en la audiencia del caso.

“Las autoridades hacen todo esto a propósito para que se nos acaben las fuerzas, pero no me van debilitar, me haré más fuerte porque Chiapas no es como lo pintan, ¡hay feminicidios!”

Maricruz dice que no cree en los jueces, pero buscará la autorización para exhumación del cuerpo de Karla Yesenia, “voy a recurrir a un observatorio nacional para tener el apoyo de médicos forenses”.

Pidió al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, revisar el trabajo que hacen las autoridades en el tema de los feminicidios y acercarse a las familias que buscan justicia pues, como una constante, señalan incapacidad en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. “Queremos justicia y personal capacitado”.