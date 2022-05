Peligra tradición de asilo

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

México tiene una larga tradición de asilo, pero esa solidaridad está en peligro debido a políticas migratorias más restrictivas, complicaciones para acceder a la protección y falta de mecanismos para prevenir la xenofobia, la discriminación y el racismo, dio a conocer el Instituto para las Mujeres en la Migración a propósito del 70 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de Personas Refugiadas.

A través de las plataformas digitales explicó que el derecho al asilo está reconocido en el artículo 14 de la declaración universal de los derechos humanos, que se traduce en la protección de las personas que se ven obligadas a abandonar su país por temores de persecución. Figura que surge a partir de la segunda guerra mundial.

“El 28 de julio de 1951 la asamblea general de las Naciones Unidas adopta formalmente la convención sobre el estatuto de los refugiados para proteger a las personas solicitantes de asilo. México ratifica la Convención en junio de 2000 y se reconoce con rango constitucional en 2011”.

A partir de esta campaña, recordaron a las autoridades federales que toda persona que huye de su país tiene derecho a solicitar asilo y protección en México; a solicitar y recibir asilo como un derecho humano reconocido nacional e internacionalmente.

Con ello, las personas solicitantes tienen derecho a la no devolución, a la no discriminación, a no recibir sanciones por su ingreso irregular al país, sobre todo, tienen derecho a que se les proteja, a la confidencialidad y al interés superior de la niñez.