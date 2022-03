“Pirataje” desanima Modernización: Bersaín

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en el Estado de Chiapas, señaló que el sector transportista no está en contra de la actualización ni de que nuevas modalidades y tecnología puedan brindarse en el estado, sin embargo, toda actualización y modernización debe estar basada en la ley y legalidad.

Al ser cuestionado respecto a diversas empresas que pretenden ofrecer el servicio de transporte en Chiapas, el líder de este gremio aseguró que no están en contra de esta propuesta, pero sí en que todo se base en la legalidad y que no sólo vengan a utilizar a los chiapanecos.

Empresas como Uber o Didi han saqueado al país, considerando que no realizan ningún tipo de inversión y sólo utilizan cierto tiempo a las personas que pretenden ofrecer este servicio, por lo que no están a favor de la competencia desleal.

Explicó que estas empresas extranjeras únicamente vienen por el recurso, ya que por cada servicio que se ofrece por los que integran sus filas de trabajadores es del 30 por ciento, pero no invierten en actualización, ni atención mecánica, ni tampoco garantías al que realiza este servicio.

Lamentó que la autoridad no ofrezca garantías para los transportistas, ya que la ilegalidad ha sido una pieza fundamental para que no puedan actualizar sus vehículos de manera periódica.

Expresó que muchos consideran que los transportistas son los que no pretenden actualizarse, sin embargo, la realidad es completamente distinta ya que al haber “pirataje” propicia que no haya ganancias y ni garantías para invertir.

Aseveró que, si hubiera legalidad e igualdad de circunstancias, el transporte en la entidad sería distinto porque habría mayores oportunidades para los verdaderos transportistas y apertura para la inversión, actualización y mejora de servicio.

De esta forma mencionó que en caso de que haya acción oportuna por parte de la autoridad habrán garantías y mayor compromiso por parte del sector transporte para mejorar sus niveles, de lo contrario no están de acuerdo con el ingreso de estas empresas, ya que al no ser concesionados no se les determina como irregulares.