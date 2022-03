Prevención ante cáncer de mama

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente de la mujer en el mundo y si se ponen a pensar que tiene dos, el riesgo es doble. Hay muchas madres que han perdido el seno por la enfermedad, comentó el ex presidente de la academia Mexicana de Cirugía, Alfonso Morales Zúñiga.

Expresó que la edad promedio en que una mujer puede llegar a presentar alguna anormalidad en sus senos y tener cáncer de mama es de los 25 años en adelante.

Expresó que existen muchos errores por parte de las mujeres ya que, al detectarse una bolita en el seno, lo primero que hacen es ir con el ginecólogo, siendo que el oncólogo es el especialista en estos casos.

“Porqué me va a ver el oncólogo sino tengo cáncer, no, es la persona que está más preparada para detectar esas cosas, basado en ese el libro; en el libro vienen experiencias de las mujeres y yo les pedí que me dieran su opinión”.

Dijo que la paciente más joven que ha atendido con cáncer de mama es de 20 años de edad, por lo que las mujeres deben realizarse el tacto cada vez que puedan para estar atentas a esta enfermedad.

Según el oncólogo, el cáncer de mama tiene un alto índice de presencia, ya que de 100 cánceres que se presentan en el mundo, el 20 por ciento es de mama.