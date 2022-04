PRI reconoce transparencia

M de R / Diario de Chiapas

Durante la declaratoria de la conclusión del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), José Alberto Gordillo Flecha, manifestó su beneplácito por la transparencia con que el IEPC y la empresa Gráficas Corona, encargada de imprimir el material electoral, abordaron la legítima inquietud de los partidos políticos derivado de algunas situaciones técnicas extraordinarias que surgieron en la impresión de dicho material.

El representante del PRI apuntó que en algunos municipios y dentro del Consejo General hubo una sensible preocupación, sin embargo, estas situaciones extraordinarias no fueron determinantes en los resultados y la ciudadanía pudo ejercer su sufragio con plena libertad.

“No fueron elecciones sencillas, se enfrentaron tiempos acortados para imprimir el material electoral, lo que llevó a que la empresa Gráficas Corona enfrentara situaciones extraordinarias de carácter técnico que fueron afrontadas con total transparencia, profesionalismo y plena disposición para asumir los compromisos contractuales y jurídicos a que se habían comprometido en los Contratos suscritos entre el IEPC y la empresa, apegados totalmente a derecho y con la única finalidad de dar certidumbre a los actos electorales”, dijo.

Atajó que se disiparon rumores, suposiciones y aseveraciones de mala fe que únicamente buscaban el encono y manchar el proceso electoral. Aseveró, además, que tuvo acceso a los contratos y a los informes técnicos y tras su minuciosa revisión, se llegó a la conclusión de que las situaciones técnicas extraordinarias surgidas no incidieron de forma definitiva y concluyente en los resultados electorales, toda vez que cuando se suscitó una controversia derivado de ello, los candidatos y partidos inconformes acudieron ante los tribunales electorales locales y federales y estos, avalaron el proceso electoral y sólo en tres casos, se anularon las elecciones pero por motivos distintos a la impresión del material electoral.

“Esto no quiere decir que no hubo situaciones extraordinarias, porque sí las hubo, pero éstas se subsanaron y no existió dolo o mala fe y se actuó a tiempo y con total apego a las normas contractuales”, mencionó.