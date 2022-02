Rechazan regreso a las aulas

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Ante la insistencia del gobierno federal por el regreso a clases de manera presencial para el próximo ciclo escolar, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas (CNTE) aseguró que no habrá regreso a clases en Chiapas.

José Luis Escobar Pérez, integrante de la región VII de la CNTE Chiapas, dio a conocer que no existen las condiciones necesarias para que maestros y alumnos retornen a las aulas.

“Nosotros hemos dicho siempre que es una irresponsabilidad del gobierno obligar a los padres de familia, alumnos y maestros a un regreso a clases cuando a más de un año de pandemia no hicieron nada por mejorar las condiciones necesarias de sanidad, hoy habla de un regreso a clases, pero lo hacen de forma unilateral, no hubo consenso ni de padres de familia ni de maestros”, dijo.

Apuntó que es un riesgo regresar porque los niños no pueden vacunarse debido a que no está autorizado, además de que no se sienten seguros con la aplicación de la vacuna CanSino, la cual debe ser reforzada.

“Es irresponsable el gobierno de López Obrador de mandar al ‘matadero’ a niños, maestros y padres de familia, puesto que las clases lo único que hace es potenciar una movilidad que no tiene parámetros, los autobuses, el transporte público va repleto de personal y eso equivale a un contagio seguro”, sostuvo.

En cuanto a la carta compromiso que la Secretaría de Educación Pública ha pedido que firmen los padres como responsables de la salud de sus hijos, argumentó que es una forma cínica de fincar la responsabilidad directa a ellos sin que antes las autoridades educativas garanticen espacios seguros y limpios para los alumnos.