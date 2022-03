Remedios agravan quemaduras, alertan

Marco Alvarado/Diario de Chiapas

Untar mantequilla o mayonesa sobre una quemadura solo agravará la lesión; especialistas en atención médica y prehospitalaria recomiendan no emplear soluciones caseras porque sólo complican la situación del paciente.

Como lo informó la fundación Michou y Mau, en septiembre aumentan los casos de quemaduras en niños y niñas, principalmente por el uso indebido de pirotecnia, aunque el resto del año los casos que ocurren en Chiapas suceden por el contacto con líquidos calientes.

En muchos casos, a la persona que sufre la quemadura le colocan ungüentos caseros de todo tipo, llegando incluso a emplear la miel o la clara de huevo. Hay quienes siguen colocando pasta dental, o cremas corporales, todas ellas, decisiones que terminan por agravar la quemadura y complicar el proceso de cicatrización.

Como lo explicó la paramédica de Cruz Roja Mexicana, Lizzy Solís, si estos ingredientes entran en contacto con la piel quemada la situación es más complicada para los médicos, llegando incluso a ser la causa de más complicaciones.

Al respecto, pidió que la población deje de emplear recursos caseros y avise lo antes posible a los servicios de emergencia cuando sucede uno de estos accidentes.

¿Qué puede hacer una persona mientras espera que llegue una ambulancia? Lo recomendable, agregó, es mantener la herida hidratada, humedecerla con un poco de agua fría y nada más.

Si pueden colocar apósitos o gasas, estas deben estar limpias, y la herida debidamente hidratada para que no se peguen a la piel.

Al ser el órgano más grande y sensible que tenemos, la piel es una barrera contra infecciones, por eso es importante no contaminarla con toda clase de ingredientes grasosos porque no ayudará en el proceso de tratamiento ni de cicatrización.

“Debemos evitar que estos accidentes ocurran en casa, principalmente suceden por el contacto con líquidos calientes, aunque también tienen por origen el uso de pólvora, el contacto con electricidad u objetos calientes, en cualquiera de estas situaciones no se deben aplicar soluciones caseras”.