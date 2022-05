Repercusiones de la pandemia en escuelas

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Hace poco más de año y medio, la pandemia cambió por completo la forma de vida en la que estábamos acostumbrados, sectores económicos, de salud e incluso educativos fueron frenados de golpe.

Este último sector ha vivido cambios fuertes, iniciando con la forma en que los alumnos tendrían que tomar clases sin necesidad de ir a la escuela, lo que impactó en muchos sentidos a los alumnos que tuvieron que tomar las clases en línea afectando emocionalmente al alumnado, señaló Leticia Guadalupe Arévalo Cañas, directora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) campus Chiapas.

“La parte emocional ha tenido un impacto muy nocivo y hemos podido abarcar estos aspectos con talleres, virtuales obviamente, activaciones de diversos temas que ellos (alumnos) nos solicitan”.

La directora explicó que el apoyo que tuvo la rectoría con el personal del campus, fue fundamental para realizar su labor y no quedar varados cuando la pandemia era más fuerte.

“Hubo ese gran cuidado que tuvo nuestra rectoría a contribuir que estuviéramos en casa con los instrumentos necesarios de trabajo, que en este caso era una laptop y todo este soporte de plataformas digitales para continuar alcanzando en el día a día, los propósitos de la institución educativa”.

Uno de los cimientos más fuertes y por el cual los alumnos continúan es que los padres de familia tienen el compromiso con la institución de apoyar a sus hijos para que no bajen la intensidad en los estudios en estas circunstancias a distancia.

“Los padres de familia, la gran mayoría, tenemos una gran plantilla de papás que son bastante corresponsables a pesar de que están en un nivel universitario, este tiempo de pandemia a lo mejor hizo que tomaran una clase para su negocio porque les interesó algún tema, quisiera decir que era el 100% pero no”.

Otra de las situaciones es que el momento de sociabilizar se ha visto comprimido por las clases en línea, en tiempos de espacios virtuales, por esta razón, el escuchar al alumno y brindarle oportunidades de expresión en estos talleres ha sido fundamental para contrarrestar la poca actividad de contacto físico – social que tienen actualmente por no estar en el aula de manera presencial.

Con respecto a la aplicación de la vacuna, la directora explicó que pedirán a los alumnos con base en una recomendación que se vacunen, ya que no pueden obligarlos a que se apliquen dicho fármaco, condicionando al alumnado a recibirlos o no porque no se la aplicaron.

“Siendo realistas, consientes y consecuentes con nuestro Chiapas, es muy difícil que a un alumno se le pueda solicitar un estatus o diagnóstico, a lo más que podemos aspirar es un ‘te recomendamos ahorita que estás en posibilidad de vacunarte, vacúnate’”.

El regreso a clases, es una labor complicada en la cuestión de logística, ya que hay alumnos que prefieren seguir tomando clases en casa y no arriesgarse y otros más buscan por todos los medios volver a las aulas.

“La verdad hoy por hoy podemos decir, que fue muy fácil irnos, nos dijeron un miércoles, el lunes nos vamos a MAC, personal administrativo, pero regresar, es una gran logística que estamos nosotros desde principio de año trabajando”.

El impacto económico en las escuelas particulares ha sido tangible, muchas escuelas despidieron personal y algunas bajaron sueldos para subsistir; pero todas, han tenido que crear un presupuesto para el combate a esta enfermedad.

“Al darse la pandemia ha habido cosas que nos han cambiado radicalmente, y una de estas es tomar en cuenta que estas necesidades creadas, las tenemos que meter en una partida presupuestal llamada COVID”.

El fin último es evitar la deserción de los alumnos, no solo en la universidad, sino en todos los niveles educativos, esto es un arduo trabajo que deben realizar las autoridades y responsables de la educación.

“Tenemos que trabajar mucho ahora, no solo con los últimos semestres, sino también con los que inician, para que ellos vean la importancia que tienen que continuar, que a pesar de la pandemia la vida sigue y nosotros con ella, no podemos dejar una piedra sin mover”, concluyó Arévalo Cañas.