Señalan a “La Popular”

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

De nueva cuenta el punto conocido como “La Popular”, ha sido señalada, en esta ocasión por supuestos actos de corrupción por parte de los directores y de los propios policías, al pedir cuotas en efectivo.

Y es que en esta ocasión, la señora Mirian Yucari Pérez Encino, denunció a la opinión pública la situación que ella y su esposo han tenido que pasar por la detención de su cónyuge, puesto que éste se dedica a limpiar parabrisas, señaló que llevaba un día detenido sin razón alguna.

Relató que, al acudir a La Popular, no le han querido decir que delito se le imputa a su marido de 19 años, solo le dijeron que lo detuvieron porque estaban de operativo, lo cual ve bastante irregular, además de que le pidieron una multa de mil 800 pesos.

“Nosotros somos de escasos recurso, a mi esposo lo detuvieron cuando estaba trabajando limpiando parabrisas, con el único argumento que estaban en operativo, no me han dicho más, por ello el que pidamos una explicación, me pidieron mil 800 pesos de multa”, expresó.

Dijo además, que por la noche del jueves acudió de nueva cuenta para saber si no había una disminución en la sanción, por lo que le pidieron mil pesos; debido a esto acudió a varios familiares y amigos para conseguir esta cantidad.

“Busqué la manera para conseguir el dinero, un contador que es nuestro amigo me lo iba a prestar, pero solo tenía transferencia y no efectivo, por lo que vine a pedir una cuenta para transferir y me dicen que no tienen ninguna oficial, que solo me permitirían el pago en efectivo, lo cual se presta a malas interpretaciones y sobre todo a cuestiones de corrupción”.

Expresó que es la segunda ocasión que han detenido a su esposo, sin argumento alguno”. Esta denuncia se viene a unir a los diversos señalamientos que se han vertido contra los directores y los policías municipales de La Popular, además de que se ha denunciado que las instalaciones tienen muchas carencias, porque están sucias, no tienen mantenimiento, el trato de los encargados es de lo peor.