Señalan a titular del Icheja de abuso al sector laboral

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una de las prioridades que se han tenido en la actualidad es el tema del dialogo y la concertación, para que a través de esto se alcancen acuerdos y soluciones, sin embargo, al parecer esto no le ha quedado claro a diversos funcionarios, tal es el caso del director del Icheja, Gustavo Gómez Ordoñez.

Y es que fue señalado por empleados de este instituto, de ser una persona déspota, de no solucionar, pero sobre todo de abuso hacia los trabajadores de este sector, lo que ha perjudicado a decenas quienes lo conforman.

En este sentido, Martín Pérez Jiménez, secretario general del Comité Directivo de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), informó que se trata de una situación añeja que ha afectado los derechos laborales de 400 trabajadores.

Por lo que han pedido la intervención de las autoridades correspondientes del estado para con esto poner un alto a los abusos y las ínfulas de “intocable”, del cual pregona dicho funcionario, y que ha valido solo para reforzar estos abusos.

Destacó que el problema más grave es la violación al contrato colectivo de trabajo: “Hemos sido pacientes y cordiales para poder llegar a acuerdos, desgraciadamente la autoridad hace caso omiso y esto ya no es posible”, por ello dijo que no soportarán más los desplantes del director Gustavo Gómez Ordoñez y solicitarán al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que ponga un alto a estos problemas que finalmente se reflejan en los miles de jóvenes y adultos chiapanecos que merecen ser atendidos con dignidad. Pérez Jiménez, también lamentó la ineficiencia con la que Gómez Ordoñez ha actuado frente a la pandemia provocada por el Coronavirus (COVID-19), ya que desde la dirección no se permite que ningún trabajador falte a sus labores, aunque informen que presentan síntomas relacionados con el virus.