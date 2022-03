Sin agua, más de 200 colonias

A. Marroquín / Diario de Chiapas

La mala planeación de obras hidráulicas en la capital de Chiapas, ha dejado a por lo menos 200 colonias, barrios y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez sin el servicio de agua potable por varios días, afectando a miles de habitantes.

Luego de que la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), anunciara este fin de semana que más de 40 colonias de Tuxtla tendrían suspendido el servicio de agua potable por realizarse trabajos de reparación en la línea del Brazo Norte Nuevo, colonos exigieron una solución inmediata, ya que han pasado casi una semana sin recibir el vital líquido.

A seis días de iniciar con la reparación de fuga de agua en la línea de conducción correspondiente al Brazo Norte Nuevo, el SMAPA reconoció que transcurrirán 24 horas más para restablecer el servicio de agua potable en alrededor de 200 colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad capital, todas del lado norte tanto oriente como poniente.

Ante esto, familias han mostrado su descontento y pidieron agilizar los trabajos de reparación, ya que, al no contar con el vital líquido, deben pagar por el servicio de pipas, lo que representa un gasto extra que no tienen contemplado, pues muchas de estas familias que habitan en colonias populares, prácticamente viven al día.

“No sé por qué SMAPA no se pone las pilas y compone esa cosa y nos manda el agua porque es un líquido que no nos puede faltar, el recibo va a estar puntual, ojalá hagan conciencia y no nos vayan a mandar recibo”, denunciaron habitantes del barrio Niño de Atocha.

“Sí nos hace falta y no viene el agua pues vamos a pedir pipa, no hay otro remedio que tengamos que gastar por el agua… 300 pesos de la pipa”, agregaron.