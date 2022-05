Sin consulta en 3 municipios

A. Marroquín / Diario de Chiapas

En al menos tres municipios del estado de Chiapas no se llevará a cabo la instalación de las mesas receptoras para que la ciudadanía pueda participar en la Consulta Popular, informó la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por acuerdo de las asambleas y por no existir condiciones de seguridad, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, Arturo De León Loredo, dio a conocer que, en los municipios de Oxchuc, Pantelhó y Venustiano Carranza no se llevará a cabo la Consulta Popular, mecanismo directo de participación ciudadana para determinar si se enjuicia o no a los —últimos cinco— ex presidentes de México.

Además de Oxchuc, Pantelhó y Venustiano Carranza, el consejero presidente del INE indicó que, en diversas secciones electorales de Chenalhó, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Tila, La Concordia y Villa Corzo no se instalarán mesas receptoras debido a la pandemia por COVID-19 y por cuestiones de seguridad pública.

A dos días del evento auspiciado por el presidente de la República, el INE en Chiapas ha desplegado a 397 instructoras e instructores asistentes de la Consulta Popular (IACP), quienes han visitado, reclutado y capacitado a 11 mil 425 personas que serán funcionarias en las mesas receptoras de opinión; ciudadanas y ciudadanos que fueron funcionarias y funcionarios de casilla durante la jornada electoral del domingo 06 de junio y que nuevamente aceptaron esta responsabilidad e invitación del INE.

Asimismo, el INE refiere que este ejercicio democrático estará vigilado por más de mil 642 observadores y observadoras acreditadas en Chiapas, quienes podrán presenciar la instalación de mesas receptoras de la Consulta Popular, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación, fijación de resultados de la votación y clausura de la misma mesa receptora, la lectura en voz alta de los resultados en las juntas distritales, la fijación de resultados de la votación en la sede de la junta.