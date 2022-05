Tarifas de CFE tendrán ajustes

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Este año las tarifas de energía eléctrica en general tendrán un aumento de 1.95 por ciento, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Actualmente la CFE tiene en total 45.8 millones de clientes, de los cuales 40.7 millones son de servicio doméstico, usuarios que, como lo reconoció esta empresa, sí pagaron más por el servicio en 2020.

Pese al subsidio vigente para el servicio doméstico, quienes aumentaron su consumo eléctrico en un 20 por ciento, pagaron una tarifa 60 por ciento más alta, debido a que escalaron de un nivel a otro superior dentro de las siete tarifas domésticas subsidiadas existentes.

No obstante, como lo informó Martín Mendoza, director de Suministrador Servicios Básicos de la CFE, pese a los aumentos en el consumo, dichos usuarios domésticos no fueron transferidos a la categoría de usuarios con tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), que paga tarifas sustancialmente más altas pues no recibe subsidio.

Además, explicó que las tarifas este año estarán impactadas por el desabasto de gas natural procedente de Estados Unidos, y que costó a la CFE 50 mil millones de pesos, los cuales se aplicarán en las tarifas, pero de forma diferida en acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

En cuanto a las tarifas domésticas, este año registrarán un aumento mensual de 0.274 por ciento en sus tarifas, para un aumento acumulado de 3.33 por ciento en comparación con diciembre de 2020.