Venta de lotes ilegales

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Las ventas de lotes ejidales, está generando un problema muy serio, ya que estas zonas loteadas son zonas para la captación de agua y que abastecen a las cuencas de la ciudad.

Es una práctica totalmente ilegal (venta de lotes) y que está generando conflictos ambientales y también municipales, no va s haber servicios, están loteando sin ningún servicio, no hay luz, no hay agua, no hay drenajes, lo venden y le van a dejar a la gente que compra eso con todos los problemas.

Eso no es todo, el municipio también sale afectado ya que las personas luego de posicionarse ilegalmente en estos lugares exigen todos los servicios en lugares en donde las autoridades no tenían contemplado un crecimiento.

Está fuera de todo contexto de planificación urbana, la zona a desarrollar es otra, no estos sitios que estamos viendo hacia San Fernando o Berriozábal y si es necesario pararlo y se castigará como la ley lo dictamina.

Los compradores de terrenos ejidales en muchas ocasiones presionan a los núcleos agrarios y que en ocasiones son asesorados por ex trabajadores de dependencias agrarias para obtener estos terrenos.

Muchas de las personas, cuando compren el lote, jamás tendrán la propiedad, han comprado un lote que nunca será suyo y esto lo tiene que saber el público en general.