A 15 años de su partida, seguimos recodando Jorge Toledo: güero Velasco

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista en el senado mexicano, Manuel Velasco Coello, señaló, que al cumplir 15 años de su partida el gran amigo Jorge Toledo ex director del gran diario de Chiapas, lo seguimos recordando con mucho cariño a mi querido amigo Jorge Toledo Coutiño. Fue un gran padre, un gran hijo, un gran hermano y un excelente amigo, -dijo- fue un gran hombre, Visionario de los medios de comunicación liderando el proyecto Diario Chiapas, empresario con compromiso social y, sobre todo, un gran ser humano. Aún persiste en nuestra memoria y nuestros recuerdos el gran Jorge Toledo Como lo emana y transpira el alma, la moralidad y la conciencia del Diario de Chiapas, este lunes 2 de agosto lo recordamos eternamente el alma y el espíritu de un gran amigo como lo fue Jorge Enrique Toledo Coutiño, ex director, timonel y creador de proyecto periodístico denominada Diario de Chiapas. Velasco Coello aduce que parecen pocos días, parece que fue ayer, pero son 15 años de la partida de un gran amigo que se adelantó para estar allá en la casa del creador del universo, sabemos que el amigo Jorge Enrique Toledo, estará, muy feliz y satisfecho porqué sus sueños, sus anhelos, sus visiones de un gran empresario se han ido cumpliendo, al grado de que ese gran diario el Diario de Chiapas se ha posesionado en la entidad como ejemplo de crítica constructiva. Notable es observar, -comento- que se ha ido avanzando paulatinamente en el cumplimiento de la visión que en su momento tuviera, de construir una empresa editorial de primer nivel. Así mismo señalo que las enseñanzas que dejo a sus hermanos Gerardo y Rogelio, le dan buenas y eso significa y representa que sus enseñanzas y consejos fue fielmente interpretados y sobre guiados por una mano dura, firme y enérgica del amigo Jorge Toledo, sin temor a equivocarme, fue la mejor. Mucho represento -comento- que la cotidianeidad de Jorge Toledo Coutiño, en el cumplimiento de sus labores diarias en Diario de Chiapas, dejo un legado, y sobre todo un gran ejemplo para sus hermanos, porque vieron en Jorge Toledo un gran ser humano periodistas que no daba tregua y su vida estaba totalmente entregada al trabajo. Manuel Velasco remembro que al extinto Jorge Toledo le toco dar ese gran salto de la prensa plana que se escribirá en el linotipo a la rotativa u ófset, y recordamos que decía un dicho cuando estaba con los amigos, periodista que no come tinta, no es periodista, esto -remarco- como chascarrillo, porque Jorge Toledo era un hombre ejemplar que siempre estuvo al pendiente del proyecto llamado Diario de Chiapas. Hoy a los 15 años de su partida –aseveró- el coordinador de los senadores del Verde Ecologista lo seguimos recordando y sin duda alguna desde donde esté observa el desarrollo de un proyecto que se suma con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, DEP el eterno amigo Jorge Toledo Coutiño, acoto…ver para comentar

TRABAJAMOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD EN CHIAPAS: VILA CHAVEZ…

Luego de dar a conocer que se sigue en la lucha contra la delincuencia favor de la seguridad de los chiapanecos el delegado de la fiscalía federal en esta entidad Alejandro Vila Chávez, señaló que no hay tregua y ni habrá tratos con delincuentes es por eso que se trabaja con los 3 órdenes de gobierno al mismo tiempo de dar a conocer que esa delegación de la FGR en esta entidad logró obtener vinculación a proceso en contra de dos personas por el supuesto delito de transporte de migrantes por el territorio mexicano, a través de un juez de control, los posibles traficantes de ilegales -dijo- lo hicieron por el posible fin de obtener directa o indirectamente un lucro y evadir la revisión migratoria, con la agravante de cometerlo respecto de niños y adolescentes considerado en la Ley de Migración. Agregó Vila Chávez que derivado a que el pasado 23 de julio elementos de la guardia nacional, lograra asegurar a Mauricio “M” y a otro sujeto que respondió al nombre de Raúl “S”, cuando intentaban atravesar el territorio nacional mediante dos unidades a diversas personas de nacionalidad extranjera sobre el tramo carretero que comprende de Raudales Malpaso-El Bellote, en el municipio de Mezcalapa. Los hoy enviados a proceso se transitaban en dos vehículos en donde llevaban a por lo menos 49 extranjeros de los cuales 45 eran de nacionalidad guatemalteca, entre ellos iban 33 niños, niñas y adolescentes, además de tres salvadoreños, y un hondureño adolescente, quienes no pudieron acreditar su legal estancia en el país. El fiscal federal asignado en esta entidad agregó que una vez que el MP federal aporto datos de rigor y de prueba el juez de control otorgó la vinculación a proceso en contra de los asegurados por el delito en mención, a quienes se les impuso la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días y una garantía económica de 25 mil pesos. Además, dijo el delegado de la FGR en Chiapas asentó que el juez les dio un plazo de 15 días 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Al final acoto Vila Chávez, estamos trabajando bajo el marco jurídico para darle a la sociedad chiapaneca mayor seguridad…sin comentarios

ROSY URBINA FIRMA PROTOCOLO NOTARIAL CON FISCALIA DEL ESTADO…

Nos informan que El Ayuntamiento de allá mi pueblo la otrora Perla del soconusco como era llamada nuestra bella Tapachula y que hoy en día la alcaldesa lucha a brazo partido para que nuestra bella Perla del Soconusco siga brillando, signaron con la Fiscalía General del Estado, el protocolo notarial para la formalización de la donación de un terreno para la construcción del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (Centra) en esta ciudad. En ese evento la alcaldesa Rosy Urbina Castañeda, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Carlos Alfaro Cruz y la Coordinadora del CENTRA, Liliana Ivett López Gordillo, se reunieron para llevar a cabo el protocolo de las firmas del documento que le viene a dar certeza jurídica al predio donde se edificará el CENTRA de Tapachula y con lo cual se evitaran pagar renta a particulares. En ese sentido la alcaldesa fue clara al señalar que su administración suma a los esfuerzos, para que una institución como el CENTRA, que ha sido reconocido como modelo exitoso a nivel nacional, cumpla la noble labor en favor de quienes sufren algún problema de adicción en Tapachula. “Continuaremos trabajando -dijo-junto a los gobiernos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que impulsan nuevas estrategias humanistas y de paz para resolver problemas que aquejan a nuestra sociedad”. Por su parte el fiscal de distrito Juan Carlos Alfaro Cruz, que acudió en representación del Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, subrayó que con el apoyo del gobierno municipal constituye un acto sin precedentes para atender a un mayor número de personas en el CENTRA, no sólo para Tapachula sino también a los municipios aledaños. Y agregó que ese programa “es un modelo con cobertura enorme, no sólo que tengan que ver con algún hecho adictivo, sino problemas emocionales; apoya con un equipo de psicólogos y médicos que se preocupa que cuando concluyan su tratamiento, puedan sumarse a la sociedad”. Cabe destacar que al final del evento la Coordinadora del CENTRA en su turno manifestó su gratitud al Ayuntamiento Municipal por el apoyo total y compromiso demostrado desde el inicio de esta administración para dar continuidad de manera extensa al programa año con año y es que en Chiapas son 5 centros que prestan servicio a la población…sin comentarios

Estamos de acuerdo con el pensamiento del senador Manuel Velasco Coello, el Popular Güero, cuando se refiere al 15 aniversario luctuoso del que fuera un gran amigo Don Jorge Toledo Coutiño, a 15 años de su fallecimiento, este gran Diario de Chiapas, puede informarle hasta donde se encuentre nuestro ex director, nuestro estimado Jordi que se ha logrado el objetivo que pretendió toda su vida, ser el líder en el mercado chiapaneco tanto en la circulación del impreso, como en lo digital, y hoy en día televisado, que todo fue posible, porque sus hermanos el gran Jerry y Roger Toledo Coutiño han cumplido con el legado de Jorge Toledo de trabajar arduamente, de mantener la unidad familiar y de fortalecer el proyecto con la visión de futuro que adoptaran de su hermano mayor. A los 15 años del aniversario luctuoso que se cumplieron este lunes, lo recordamos y hasta donde este que sepa que su legado que dejo ha sido fielmente interpretado por sus hermanos DEP Jorge Toledo Coutiño…amigo lector hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK