Asesoría Legal

Actividades en las casillas

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

El voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie debe obligarnos ni presionarnos para votar por quien no queremos, de hecho, aceptar regalos de los candidatos no nos compromete a votar por ellos, el voto es secreto y se debe respetar, de esa manera, se garantiza al ciudadano que el sentido de su elección no será conocido por las demás personas, situación que le permite ejercer su derecho de sufragio sin temer represalias o consecuencias adversas, con lo cual podrá ejercer su derecho de manera libre, ahora bien, el día de la votación se debe contar con un presidente, un secretario y dos escrutadores, más aparte los representantes de casillas de cada partido, su función del presidente de la casilla es quien se encarga de recibir la documentación y los materiales electorales, hay que verificar que las boletas estén completas, tiene que vigilar el orden de la casilla, e incluso, tiene el poder de suspender la votación en caso de irregularidades, el Secretario de la casilla es quien se encarga de contar las boletas antes del inicio de la votación, anotar los números de folio en el acta de instalación, además de comprobar que el nombre de los electores se encuentre en la lista electoral y elimina las boletas restantes, y los escrutadores son los encargados de contar los votos depositados en las urnas y verificar que el número de personas que votaron coincida con las marcas hechas en la lista nominal, en caso de no coincidir, se debe señalar, deben también ayudar en las labores al presidente y el secretario de la casilla, ahora bien, los representantes de casilla sus labores son distintas, son aquellas personas designadas por los partidos políticos, y deben ejercer la función de representación del partido político en la mesa directiva de la casilla para la que fueron asignadas, deben coadyuvar en el ejercicio de derechos de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, en relación al funcionario de casilla, se le encarga la importante labor de cuidar la transparencia de las votaciones y el respeto de sus resultados, en pocas palabras, las mesas directivas de las casillas tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo, sin embargo, en varias ocasiones en distintos puntos del país hay líderes políticos que le ofrecen en ese momento de la votación dinero a la gente por su voto, de hecho, se deben habilitar policías que se encarguen de cuidar las casillas o bien la Guardia Nacional, ya que los líderes políticos siempre han hecho lo que ha querido, a pesar de que hay personas que han tomado imágenes de líderes de partidos políticos ofreciendo dinero eso no basta en un Tribunal, sus demandas no proceden por falta de pruebas porque las autoridades siempre han minimizado lo expuesto por la gente evidenciando actos que van en contra de la Ley Electoral, sin embargo, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales también se dedica a coaccionar o intimidar a quienes se presentan a demandar, por ello muy pocas y reducidas demandas, es falsa la publicidad en los medios de comunicación de que la FEPADE protege tus derechos electorales, parte de sus funciones de la FEPADE es garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, la FEPADE es un organismo de la Fiscalía General de la Republica previsto en la Constitución, responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos en procesos electorales federales y locales, sin embargo, los resultados en graficas de la FEPADE casi siempre por ejemplo es, sentencias condenatorias un 85 %, sentencias absolutorias 15%, cuando se usan cifras cerradas casi siempre es falsa la información, tal vez en sentencias condenatorias pudo haber sido por ejemplo 85.3 %, que curioso que sus resultados sean solo cifras cerradas, las funciones de la FEPADE también son prevenir, investigar y perseguir los delitos en materia electoral federal y local en los casos señalados por la ley, de hecho, para desarrollar su labor, cuenta con una fuerza ministerial especializada y capacitada en materia de delitos electorales para combatir la comisión de ilícitos, ya sea de oficio o vía denuncia es posible iniciar averiguaciones previas o actas circunstanciadas en el sistema penal, así como carpetas de investigación de acuerdo al sistema penal acusatorio, lamentablemente la mayoría de los líderes de los partidos políticos y sus achichincles no entienden, siempre andan ofreciendo dinero o entregan despensas el día de las elecciones, hay personas que se prestan para guardar en sus casas despensas, los votantes van a sufragar y luego pasan al domicilio de algún ayudante de los candidatos o líderes políticos por una despensa, su voto lo venden por una despensa, de plano México está hundido, por eso, a los gobernantes les conviene tener sometido al pueblo para en las elecciones poder comprarlos con una despensa, las personas que reciben despensas o dinero por su voto son personas por lo regular gente sin ética, sin valores y sin ninguna moral, hay que decidir correctamente a la autoridad no que hable más, sino quien haya demostrado haber trabajado mucho antes de las elecciones, hay partidos políticos que solo se aparecen en campañas electorales y vuelven a cerrar después de ello, son los clásicos partidos vividores que nunca hacen absolutamente nada por la gente ni por el país, son vividores porque solo hacen como que trabajan en campaña, de ahí en fuera, no se les vuelve a ver la cara sino hasta las próximas elecciones.