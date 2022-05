Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Ajustes, prioridades y ¿Relevos en la 4T?

Para comenzar… Sacudida en la 4T. Dos crisis confluyen. Los cismas amenazan con hacer caer varias fichas del tablero del presidente Andrés Manuel López Obrador: La sacudida llega por partida doble. Sin avisar. Por un lado, provocada por la tragedia. Una tragedia que pudo evitarse, que cobró la vida de 26 personas en el Metro. Por el otro, la derrota electoral en el otrora bastión capitalino, que contrasta con el triunfo arrollador en 11 de 15 gubernaturas que se disputaron el pasado 6 de junio. Algo no anda bien en la CDMX para el Presidente y su partido. En los dos cismas, el nombre de quien López Obrador quisiera ver en la boleta defendiendo la continuidad de su proyecto, es protagonista. Claudia Sheinbaum es la jefa de Gobierno de lo inédito. Está a la cabeza en la administración en que colapsó un tramo elevado de la Línea 12. Y es la responsable política de la Ciudad en que Morena perdió más de la mitad de sus alcaldías. Lo que jamás había ocurrido desde que la CDMX elige a sus autoridades, sucedió: la oposición arrebató 9 de 16 territorios al partido en el gobierno. Las dos crisis —porque lo son— encienden los ánimos. La presión lleva a tomar decisiones precipitadas y equívocas en el cálculo. Para salir del paso, desde el primer círculo de Sheinbaum se filtró al New York Times información sensible sobre las causas del colapso en el Metro. La intentona por desmarcar a la jefa de Gobierno del reflector abrió más frentes. Tanto, que el Presidente debió reconocer lo obvio, publicado aquí el pasado lunes: hubo filtraciones al diario estadounidense. Se apuntó al canciller Marcelo Ebrard y al hombre más rico del país, el ingeniero Carlos Slim, como responsables de la tragedia. Ambos, factores de poder real para el gobierno de la 4T. La estrategia resultó contraproducente. En la arena electoral, no se reflexiona ni se escucha lo depositado en las urnas. Se reparten culpas. A los ojos de quien gobierna la capital, el fracaso en los comicios no es su responsabilidad. El discurso se asemeja más al del complot: los medios, los conservadores, las campañas negras… Y en última instancia, el culpable es otro activo del Presidente, sin el que no se entenderían varias reformas constitucionales construidas —sin mayoría calificada— desde el Senado: Ricardo Monreal. Él operó contra Morena, repiten. ¿Alguien lo sumó a las campañas en la Ciudad?, habría que preguntar. En plena crisis, se provoca un mayor cisma. La sacudida amenaza con hacer caer varias fichas del tablero. Casi pasaron de noche en medio de la turbulencia, pero hay que registrar las palabras del Presidente del 14 de junio, cuando hablaba de quienes buscan generar conflicto entre aquellos con aspiraciones presidenciales. “Ellos quisieran eso, que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma”, dijo en la mañanera de ese día. Bajita la mano abrió la sucesión y apuntó cinco nombres. Y como suele ocurrir cuando hay listas, dicen mucho las presencias, pero dicen más las ausencias.

Nuevamente “el fuego amigo” aparece en la postal de MORENA-Chiapas que dirige Ciro Sales Ruíz, pretendiendo desestabilizar la nomenclatura interna del partido vino tinto que actualmente detenta el poder en Chiapas, utilizando la misma maniobra perversa de desinformación y enajenamiento mismo que se provocó maliciosamente antes del proceso electoral del 6 de junio, buscando la salida del dirigente estatal. Evidentemente no lo consiguieron. Han metido a un par de personajes que señalan sería el sustituto de Ciro Sales, evidentemente que también se cuecen habas con los intereses de determinados grupos que giran alrededor del MORENA de la aldea. En al menos tres espacios en redes sociales hablaron ayer de Horacio Díaz, como el gran amarrado, cuando ni siquiera existe la más mínima intención de buscar ese relevo, ya lo dijimos, el abogado Ciro Sales Ruiz, está ahí porque lo invito lo sugirió el propio Presidente López Obrador antes que tomara posesión del cargo, pues no hay que olvidar que Sales Ruiz era diputado federal y Presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, y deja esa encomienda de representación popular para asumir la dirigencia estatal. Por eso el sacrificio personal y en política de la 4T, amor con amor se paga”. Por cierto, Horacio Díaz lo acaban de separar de la Secretaría del Bienestar, y fue exesposo de Manuelita Obrador y este tipo de borregazos busca el alboroto y el “Rio revuelto” para que desde ahora rumbo al 2024, los grupos en el poder buscará agenciarse de esta dirigencia estatal de MORENA. No hay partido político que no haya maledicencia. En fin. Así el ambiente.

Historias paralelas: Monreal y Romero: Aparecieron poco o nada en las campañas y son de los que más ganaron con las elecciones intermedias del pasado 6 de junio. Ricardo Monreal y Jorge Romero son dos políticos profesionales cuyos nombres cobran una relevancia mayor después de las elecciones del 6 de junio. Dos animales políticos, aves de tempestades, que, como el petrel, abandona su nido para ir a la caza, mar adentro, cuando aparecen en el horizonte rayos y centellas. Y es que, en el balance de las elecciones, entre perdedores y ganadores, ellos figuran en el primer grupo, y esto los catapulta rumbo a 2024. Aparecieron poco o nada en tareas de campaña, aunque no era necesario. Hicieron labores propias de un titiritero. Movieron sus hilos de manera estratégica en la elección más grande de la historia en México y ganaron. El zacatecano y su grupo parlamentario en el Senado de la República, por ejemplo, se echaron a la bolsa cinco de las 15 gubernaturas en juego: BCS, Nayarit, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas. En las primeras tres resultaron ganadores los senadores con licencia Víctor Manuel Castro, Miguel Ángel Navarro y Rubén Rocha Moya. En Guerrero, se alzó con la victoria Evelyn Salgado, hija del también senador Félix Salgado, mientras que en Zacatecas obtuvo la victoria el hermano de Ricardo, David Monreal Ávila. A todo eso hay que sumarle una treintena de nuevos diputados federales afines a los gobernadores entrantes, con lo que crecerá la presencia de monrealistas también en San Lázaro. La cereza de este pastel de victorias la obtuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX, con el triunfo de la aliancista Sandra Cuevas que, aunque llegó como abanderada del PRD, está estrechamente vinculada al mismo grupo. En términos cuantitativos y cualitativos, el hoy coordinador de Morena en la Cámara alta creció su capital político y eso, sin duda, lo coloca en una de las primeras posiciones en la carrera por la Presidencia de la República en 2024. Siempre se le ha mencionado como un posible aspirante. La diferencia en este momento es que los números lo respaldan. En el caso del panista Jorge Romero, el resultado de la elección, sobre todo en la CDMX, le dio una bocanada de aire fresco, frente a posibles investigaciones en su contra, y lo colocó en el pedestal de los principales liderazgos del blanquiazul a nivel nacional. Llegará como coordinador del PAN en San Lázaro y, al mismo tiempo, se queda con el liderazgo político en la CDMX y sus aliados en nueve alcaldías y la mitad del Congreso capitalino. Romero y su grupo, encabezado por Santiago Taboada y Mauricio Tabe, lograron lo que pocos: capitalizar el hartazgo contra Morena en una parte importante de la ciudad, y eso les permitirá llevar mano en la toma de decisiones de cara a 2024, en la CDMX, el Congreso federal y en el panismo nacional.

Para finalizar… Más allá de los que hacen “bilis” y de la campaña francotiradora dirigida que existe en su persona, el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para abordar temas cruciales para la nación en materia de seguridad y procuración de justicia. En dicha reunión, Ramírez Aguilar tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la reforma para crear el Código Federal de Procedimientos Penales Único, las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, entre otros. De lo que se trataría, dijo, es de la unificación de todos los códigos penales estatales en un Código Nacional. A decir del fiscal general Gertz Manero, manifestó su respaldo a la creación de un Código Penal Nacional único, al mismo tiempo de reconocer al senador Eduardo Ramírez como un puente importante para la consolidación de la legislación en esta materia * * * Grandes proyectos se gestan entre la Universidad Autónoma de Chiapas que lleva Carlos Natarén y el municipio de Villaflores, cuyo mandamás es Mariano Rosales Zuarth. La naciente alianza estratégica potenciará el ámbito académico en el corazón de la frailesca, donde la influyente Facultad de Ciencias Agronómicas tiene, por obvias razones, su sede más importante de Chiapas. Con tal sinergia entre nuestra alma mater y el gobierno del muy movidito Mariano, la UNACH cumple su misión ética de atender su vocación social. No crea usted que será un simple acto, sino que va mucho más allá: el encuentro de ambos personajes catapultará a la UNACH en donde más necesita del apoyo: sus jóvenes estudiantes. Especialmente, ante el inminente arranque de clases presenciales para enero de 2022, la UNACH hace de todo para tener situaciones académicas ideales. Asimismo, la UNACH pondrá en marcha una nueva estrategia académica para que los frailescanos se integren pronto a la fuerza laboral de la región. Mariano Rosales Zuarth pasará a la historia de Villaflores como el alcalde que hizo la diferencia, como aquel munícipe que, como nadie, atendió las necesidades de los estudiantes de la UNACH en el corazón de la frailesca. Buenas noticias por venir, entre Villaflores y la UNACH. Nadita.

¿Cómo ve?

Así las cosas…