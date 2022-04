Alejandro Vila Chávez, Delegado Estatal en Chiapas de la Fiscalía General de la República

Alejandro Vila Chávez gran trabajo en la FGR Chiapas

Quien ha venido dando excelentes resultados en materia de seguridad es Alejandro Vila Chávez, Delegado Estatal en Chiapas de la Fiscalía General de la República (FGR), quien informó que del primero de enero al 31 diciembre de 2021, se obtuvieron 114 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado de las cuales 19 fueron por el delito contra la salud, 87 contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cinco por el delito de Migración y tres por otros ordenamientos jurídicos y a través de juicio oral se lograron siete sentencias: dos contra la salud, dos por patrimoniales, uno contra Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, uno por el delito de Migración y una por responsabilidad profesional.

Asimismo, se lograron 209 vinculaciones a proceso, por la probable comisión en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Contra la Salud, Ley de Migración, Materia Ambiental, Vuelos Clandestinos, Declaración Falsa, Cohecho, Uso de Moneda Falsa, Uso de Documento Falso, Evasión de Reo, Delito Fiscal y Contrabando de los cuales a 30 se les dictó prisión preventiva justificada.

Derivado de un esfuerzo y coordinación con los tres órganos de Gobierno se aseguraron, además 139 armas cortas, 51 armas largas, 218 cargadores, 19 mil 168 cartuchos y cinco granadas, así como 209 kilos 222 gramos 500 miligramos de marihuana, siete gramos 900 miligramos de cocaína, nueve kilos cuatro gramos 500 miligramos de metanfetamina y 230 mil 067 litros de hidrocarburo, 206 vehículos de los cuales 180 corresponden a delitos de migración, tres avionetas tipo Cessna y un aeronave, ubicadas en el interior de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Tapachula, Zona Arqueológica de Bonampak y Mapastepec.

También fueron asegurados dos millones 488 mil 54 pesos, tres mil 151 dólares y mil 787 kilogramos 280 gramos de material apócrifo (CD y DVD), 228 piezas de conjuntos deportivos y nueve pares de calzado, derivado del resultado de las investigaciones realizadas por la Delegación Chiapas de la FGR.

Se ejecutaron 13 cateos, con el auxilio de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, por la probable comisión de delitos relacionados con armas de fuego y contra la salud.

Además, se realizaron eventos ordinarios de incineración, donde se destruyó un total de 428 kilos 239 gramos 302 miligramos de estupefacientes; asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se realizaron tres eventos extraordinarios, en los que se incineraron 33 kilogramos 493 gramos 732 miligramos de cocaína, 381 kilogramos 593 gramos 370 miligramos de marihuana, nueve kilogramos 648 gramos 500 miligramos de metanfetamina y tres kilogramos 557 gramos 700 miligramos de sustancia negativa.

Finalmente, en aplicación a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, se obtuvieron un total de 266 acuerdos reparatorios, equivalentes a un total en reparación del daño a víctimas de 12 millones 352 mil 805 pesos 44 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República, reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal… Vila conoce y sabe de Chiapas, es de Chiapas y ha vivido en Chiapas.

Detectan la variante «deltacron» en Chipre, una combinación de Ómicron y delta.

De acuerdo con especialistas, los casos son más frecuentes en pacientes hospitalizados por Covid-19, que en positivos no hospitalizados.

Las autoridades chipriotas informaron la detección de hasta 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes delta y ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 que han denominado «deltacron».

«Actualmente hay coinfecciones de ómicron y delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas», ha explicado el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, Leondios Kostrikis.

Kostrikis ha explicado en declaraciones a la cadena Signa TV que la nueva variante tiene la firma genética de la variante ómicron y los genomas de la variante delta, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Casos de deltracron más frecuentes en pacientes hospitalizados por Covid-19.

Hasta el momento Kostrikis y su equipo han identificado 25 casos de «deltacron» y han destacado que son más frecuentes en pacientes hospitalizados por Covid-19, que en positivos no hospitalizados.

El 7 de enero se remitieron muestras de los 25 pacientes detectados a la base de datos internacional GISADI del Instituto Pasteur, encargada de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus.

«Veremos en el futuro si esta variante es más patológica o contagiosa o si se impondrá» a delta y ómicron, ha indicado, aunque según su opinión lo más probable es que sea eclipsada por la variante ómicron por ser más contagiosa.

Reforma a la Ley de Revocación de Mandato abarataría costo de la jornada: ERA

Se trata de una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que consiste en crear centros de votación con la posibilidad de unificar hasta 3 casillas, pudiéndose reducir hasta en un 50 por ciento de las que se instalan.

Presentó el senador chiapaneco iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que consiste en crear centros de votación con la posibilidad de unificar hasta 3 casillas, pudiéndose reducir hasta en un 50 por ciento de las que se instalan en las elecciones constitucionales.

De esta manera, dijo, se generaría un ahorro significativo al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la realización de la jornada para la Revocación de Mandato.

La Ley Federal de Revocación de Mandato fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre de 2021. En dicha Ley se establece que el INE debe habilitar la misma cantidad de casillas determinadas para la jornada electoral inmediata anterior por lo que el costo sería similar en cuanto al gasto operativo de la elección anterior, explicó.

Atendiendo esta situación, Ramírez Aguilar propone reformar el artículo 41 que aborda el número e instalación de casillas para la jornada de Revocación de Mandato.

Ramírez Aguilar señaló que la Revocación de Mandato implica el despliegue de una serie de actividades administrativas, operativas y logísticas por parte del INE para que los ciudadanos sean consultados sobre la continuidad o no de quien ostenta el cargo de presidente de México.

“Con esta reforma se abaratan los recursos, se disminuye la contratación de personal y le damos la oportunidad a los mexicanos y mexicanas de acudir a este ejercicio de democracia participativa, el INE cumple con una facultad constitucional y cumplimos con un compromiso de la cuarta transformación”, señaló el legislador.

La iniciativa contrasta con la declaración vertida de AMLO en la pugna con el INE, vea por qué se lo comento…

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que presentará formalmente un Plan de Austeridad al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ahorre y tenga recursos para organizar la consulta de revocación de mandato.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que le dará «el remedio y el trapito» al órgano electoral para que no pueda argumentar la falta de recursos para llevar a cabo este ejercicio.

«Les voy a presentar formalmente un plan de austeridad, Yo creo que en una semana lo tengo, pero es el remedio y el trapito: «Hazle así» (…) Yo planteé aquí de manera muy respetuosa de que íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE, como ciudadanos o sin que sea un asunto de carácter vinculatorio para decirlo con más claridad, sin imponer nada, sino si queremos revisar, o sea, de conformidad con la Ley de Austeridad Republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE», dijo el presidente.

«Porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias empezando por los sueldos. Entonces, a ver, ¿por qué no se respeta la Constitución y los consejeros ganan lo que gana el Presidente de México?

«La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, se liberan muchos fondos para el desarrollo y no significa dejar sin recursos los programas que son necesarios, es cortar el copete de privilegios, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces vamos a presentar formalmente esta propuesta (…) queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participen».

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aclaró que este plan no tendrá carácter de obligatorio, si no serán recomendaciones para terminar con gastos superfluos y excesivos en la operación del organismo electoral como el gasto de asesores, pago de gastos médicos mayores, viáticos, así como renta de inmuebles y vehículos.

A donde iremos a parar…

