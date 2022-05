Poder y Dinero

AMLO aprendió el canto de las sirenas

* Gobernadores opositores con chamba * Estrategia debilitadora a la AO * Línea 12: cárcel a opositores * Murat; Kio Networks

No siento el menor deseo de jugar en un mundo en el que todos hacen trampa.

François Mauriac (1905-1970) Escritor francés.

Víctor Sánchez Baños

No es el primer anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de contratar a exgobernadores de partidos de oposición para que se sumen a su proyecto, pero lejos del país, como embajadores o cónsules.

Esto es música celestial a los oídos de esos políticos que ven acabada su vida política, al terminar sus sexenios.

Muchos de ellos terminan repudiados por sus pueblos, por los terribles y negativos resultados de sus administraciones. Lograron unir al pueblo, pero en su contra.

No es nueva la respuesta del pueblo. Como políticos lograron el éxito de ponerlos cerca de la olla de oro. Como administradores públicos unos resultaron incompetentes, otros carentes de sensibilidad, caciques o una mezcla de todo lo negativo de un ser humano.

Pero, ¿qué es lo que mueve a López Obrador a atraer a esos políticos chambistas?

Definitivamente, no es mejorar la pobre calidad de los administradores públicos que tiene en sus filas.

En las filas del servicio exterior mexicano, es materialmente imposible que pudieran llevar a políticos en donde se necesitan diplomáticos; personas que sepan que sus deseos están sometidos en tu totalidad por los intereses de nuestro país.

Tampoco, es debilitar a la llamada Alianza Opositora, que ha demostrado que es un débil esfuerzo por tratar de retomar el poder en el 2024.

Atrás de todo ello, es crear la imagen internacional de un gobierno demócrata e inclusivo.

La realidad es otra.

Llamar a opositores no tiene más que el sentido de demostrar a los opositores que son débiles, que no pueden mantener en sus filas a sus militantes.

Al mismo tiempo, demuestran a los “invitados” a formar parte de la estructura de la Cuarta Transformación, que no tienen el menor sentido de la lealtad, ni mucho menos estructura ideológica. Exhibe en un plumazo, que la oposición está hecha por retazos de politiquillos que llegaron gracias a sus habilidades de sometimiento al más fuerte.

La historia de los partidos políticos es la misma y la “misma” prueba se le puede poner a los morenistas e izquierdistas, quienes, por tener una chamba, venderían su alma al primero que pasara por su camino.

No es un arte. Es un acto instituto el de López Obrador, quien pone el cascabel al gato y ahora los exgobernadores no quieren ni respirar para no hacer ruido.

Por el momento, ante esa promesa, no ha logrado nada el Presidente.

Los primeros en ser llamados a sus filas, como el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien en 10 días deja el poder. Aún no le han dicho que embajada tomaría. Todos piensan en el servicio exterior que sería un consulado.

Por lo que respecta a Antonio Echevarría, de Nayarit, todavía no terminaba la invitación de AMLO a su gobierno, cuando le dijo que “Sí… Sí, claro que sí”. Pero a un mes que tomó posesión su sucesor,

El 28 de mayo del 2017, el mismo López Obrador, había cuestionado a Echevarría de sus aspiraciones para gubernatura, debido a que era el hijo de otro exgobernador y su madre era senadora. Todo bajo el amparo del PAN.

Hasta el momento no se le ha mencionado a dónde irán. Sólo que están invitados y que invitará a más “prestigiados” ex gobernantes de partidos opositores como el PRI y PAN.

Sólo el caso de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, es el que está en la mira del francotirador de Palacio. Sus pecados no son menores. Puso en duda la pulcritud del gobierno de la Cuarta Transformación y del proceso electoral que llevó a varios morenistas al poder.

En fin, ese es el camino que toma la política mexicana.

El canto de las sirenas, lo aprendió muy bien López Obrador. Sabe cómo tentar, desde el poder, a quienes ambicionan el poder y el dinero en México.

Los pone a prueba, pero como el mito, hay criaturas que poseen el don de la música y pueden cantar de manera tan hermosa que quiebran la voluntad de los hombres. Pero, su canto lleva a su destrucción; un engaño de consecuencias desastrosas para quien abre sus oídos a esa copla.

PODEROSOS CABALLEROS

Línea 12

Como se esperaba. La administración de justicia en México es cómplice del delito y severa contra sus enemigos. La ley es letra muerta. El caso de la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas, quedará en los anales de la impunidad, como uno de los actos más viles de un gobierno para tapar sus complicidades de corrupción con quienes les han sido fieles con más dinero que poder. Estos son los pececillos dorados que podrán ir a la cárcel, con el fin de darle sangre a los asistentes al coliseo capitalino: Enrique Horcasitas, Juan Antonio Giral y Mazón, Moisés Guerrero Ponce, Héctor Rosas Troncoso, Enrique Baker Díaz, Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, Ricardo Pérez Ruiz, Juan Carlos Ramos Alvarado. Fernando Amezcua Ordaz y Fernando Ramiro Lalana. No aparece Florencia Serranía, en ese momento del desmoronamiento de la trabe en Tláhuac, era la directora del Metro. De la falta de mantenimiento, fueron escrupulosos en ocultar la verdadera historia, que embarraba de culpa a una decena de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum. En ellos descansa el poder y el totalitarismo de una izquierda surrealista y traicionera del pueblo.

¿Murat a la CFE?

El run run en el grillerío político habla que le están preparando el camino al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para que vaya a la dirección Federal de Electricidad, en lugar de Manuel Bartlett. Aún es temprano para hacer pronósticos. El año próximo podría darse, si se da. Así dicen en Morena.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

KIO

Bajo el liderazgo de Sergio Rosengaus, KIO Networks a través de su propósito de usar la tecnología para mejorar la vida de los demás, creó un voluntariado online, a partir de la participación activa de sus colaboradores en distintos programas que suman a la inclusión hacia un mundo digital. El Voluntariado KIO Online cuenta con 5 programas de apoyo social, emocional y/o tecnológico. En ese marco, dos iniciativas han generado mayor impacto en la sociedad: Grandes amigos, donde realizan llamadas telefónicas a personas de la tercera edad, platicando con ellos de los temas que más les gustan, motivan y generan alegría. Otro es el de Grandes Maestros, que nace con el ánimo de apoyar a los profesores en los desafíos a los que tienen que hacer frente ante este nuevo formato educativo.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos