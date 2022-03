Porfirio Muñoz Ledo

AMLO resiente el abandono del poder: Muñoz Ledo

Pues ya estamos llegando a la celebración de la navidad amigo lector y este escribano con la venia de los directivos, mi hermano Jerry y Rogelio Toledo, les dice que nos daremos un espacio ya que la salud no está del todo bien y nos daremos un espacio para una descansada y sin tanta alharaca déjame comentarte que el legislador federal, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que pese a la popularidad y el poder de convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, “este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años”. Así lo auguró al recibir la medalla al mérito ciudadano Benito Juárez, que le otorgó la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. La ultima concentración masiva en el Zócalo de la ciudad de México es clara muestra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya resiente el abandono del poder, y le teme a ello. Asimismo, adujo durante su discurso, que el acto masivo al que convocó el ejecutivo federal en el Zócalo es una muestra de temor al vacío de poder que comienza a sentirse. Por eso, y porque considera que antes de dos años se “desgajará” su poder y habrá la oportunidad de reinstaurar la República y sus instituciones, el expresidente de la Cámara de Diputados pidió reflexionar en lo que viene para el país. De igual forma señaló que “Algo teme, y lo lamentó, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno, que, por fuerza de la política de la economía, de la sociedad, y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos años”. El también expresidente de la Cámara de Diputados señaló que entonces México vivirá una oportunidad de cambio verdadero, “¿Por qué el ciudadano jefe del Estado nos receta con un ‘zocalazo’?, que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización. Algo teme y lo lamentó, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder de manera que ya no es prematura”. Subrayó, “Viviremos entonces una gran oportunidad que necesitamos todos reflexionar, se acaba un periodo de concentración de poderes, ¿cuál será la función del Estado en un mundo globalizado y neoliberal?, esa es la respuesta que debemos encontrar, el México que viene en un mundo globalizado, y esa es tarea de todos y para todos”, al mismo tiempo remarcó, que la República “es la casa de todos”, por lo que no puede estar sometida de ninguna manera. Así mismo estableció que el poder se le está acabando y “sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es ni heredable, ni repetible, por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos meses, antes de que se cumplan dos años”. Y acoto, “La República es la casa de todos, la República invita al consenso, la República necesita serenidad, la República no puede estar sometida a vaivenes pasajeros ni a negocios políticos” … sin comentarios

LOGRA LA FGR EN CHIAPAS CATEO EN AERÓDROMO «LA PROVIDENCIA: VILA

El delegado de la fiscalía general de la república en esta entidad Alejandro Vila Chávez dio a conocer que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y con el apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Chiapas, se logró dar cumplimentó orden de cateo en el Aeródromo «La Providencia» en el municipio de Acapetahua, Chiapas, por el hecho con apariencia de delito Vuelo Clandestino, previsto y sancionado en el Código Penal Federal, en contra de quien o quienes resulten responsables. Agregó que, todo se dio mediante a una denuncia por parte del Comandante del Aeródromo, quien informó sobre el aterrizaje de una aeronave tipo Cessna en la que iban a bordo dos tripulantes, mismos a los que se le solicitó su plan de vuelo y sus datos de identificación, negándose a proporcionarlos, únicamente manifestaron que la aeronave presentaba falla mecánica. De igual forma Vila Chávez afirmó que, efectivamente se corroboró con la Agencia Federal de Aviación Civil en Tapachula, que la aeronave no informó, ni programó llegada ni salida al aeropuerto, por lo que el Juez de Control del Centro Penal Federal con residencia en Tapachula, autorizó la técnica de cateo en dicho Aeródromo. Por lo que -dijo- Elementos de la PFM en compañía de peritos oficiales y del Ministerio Público Federal (MPF), cumplimentaron la diligencia de cateo en la que aseguraron una aeronave Cessna y detectaron detrás de los asientos del piloto, una instalación artesanal con la finalidad de reabastecer combustible en vuelo y obtener mayor autonomía. De igual forma remarco el fiscal de la federación que, se aseguró un líquido de color azul en ocho tambos metálicos con capacidad de 200 litros llenos y dos vacíos; líquido color azul en seis bidones con capacidad de 50 litros cada uno de color blanco y uno con capacidad de 20 litros, así como, un predio habilitado como Aeródromo denominado “La Providencia”, que quedó en resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Al final sentencio que, El inmueble y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) quien continúa con la integración de la carpeta de investigación…ver para comentar

INAUGURA EDIL MARIANO ROSALES, CONCURSO DE LA REINA DE ESQUIPULAS…

Luego de dar a conocer que Frente al parque central Benito Juárez se llevó a cabo la elección de la Reina de la Feria del Señor de Esquipulas, el vocero oficial del ayuntamiento de Villaflores señaló que, el alcalde Mariano Rosales Zuarth y su esposa Margarita Sarmiento Tovilla fueron los que presidieron ese magno evento en el que se colocaron las bandas de cada una de las participantes. Agregó que, Las señoritas que concursaron recibieron del alcalde Mariano Rosales y de su esposa Margarita una banda y arreglo floral como reconocimiento a su participación a la Señorita Elegancia es Carolina Solís Neria; Señorita Redes Sociales, Monserrat Corzo Yang; Señorita Simpatía, Anahí Yamileth Juárez López; Señorita Fotogenia, Elia Anahí de la Cruz Saldaña. Así mismo dijo que La Reyna entrante, María Fernanda Macías, dijo en entrevista que «se siente muy contenta y con ganas de proyectar la cultura y las tradiciones de Villaflores» en el tiempo que dure su reinado que será hasta el 2023. Aura Paulina Molina Macías -comentó- se despidió con una pasarela y emotivas palabras de su reinado que debido a la pandemia durante dos años representó a Villaflores en diversos eventos. En su turno el edil Mariano Rosales, subrayó que el acto de coronación se llevará acabo el día 12 de enero, y adelantó que se realizará una feria sin masivos musicales, pero si con eventos culturales, artísticos, exposición ganadera, agrícola, artesanal y comercial todo con los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud…Sin cometarios

LOGRA FGJE ASETAR DURO GOLPE A SECUESTRADORES: OLAF GÓMEZ…

Pasando a otros temas déjame comentarte amigo lector que el fiscal general de justicia en esta entidad maestro Olaf Gómez Hernández dio a conocer que, en las últimas horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, logró la captura de una persona del sexo masculino, identificada como el Objetivo Prioritario número 70 en materia de Secuestro en Chiapas, por hechos ocurridos en el municipio de Palenque en 1996. Agregó que, Elementos de la Policía Especializada, adscrita a la Fiscalía de Distrito Selva, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión obsequiada por el Juez de Primera Instancia de Catazajá, en contra de Ventura «N», por su probable responsabilidad en el delito de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de Secuestro o Plagio en agravio de una persona del sexo masculino de identidad resguardada. El funcionario estatal enfatizo que el aseguramiento del objetivo prioritario número 70 capturado en el ejercicio 2021 se derivó de las diligencias de investigación de gabinete y de campo, en las últimas horas, en la entrada al Río Nututun en el municipio de Palenque. Así mismo señaló que él hoy sindicado fue puesto a disposición del Órgano de Control, donde rindió su declaración preparatoria, acogiéndose al término constitucional de 144 horas, luego de las cuales se determinará su situación Jurídica. Al final acoto, que esa fiscalía a su mando, con esas acciones continúa refrendando su firme compromiso con las y los chiapanecos de garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS

Ambulantes, protección, policía municipal y vialidad municipal, son el Talón de Aquiles de Rosa Urbina…El ambulantaje ya está incontrolable ahora ya invaden el centro y así empiezan, ¿Dónde está el secretario de servicios públicos que no actúa?, ¿Será que está en contubernio con los líderes del ambulantaje?, Este es el gobierno de terror del gobierno de la cuarta transformación o deformación, seguimos peor de cómo estaban antes, tal parece que estos son el Talón de Aquiles de la presidente Rosa Urbina, exceso en el Ambulantaje, protección, policía municipal y vialidad municipal y párele de contar, señalan empresarios, Carajos pura pinches falsedades de los gobiernos de la 4T…sin comentarios

Los policías de Estados Unidos vienen por los “polleros” …El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles dos órdenes ejecutivas, entre las que destaca la designación de nueve cárteles del narcotráfico de México y varios de sus líderes como la más grande amenaza del trasiego de enervantes y para su seguridad nacional. Ante la imparable importación ilegal de drogas sintéticas, su demanda y consumo causa la muerte a un estadunidense por sobredosis cada 5 minutos, de acuerdo con el mismo gobierno de Biden… hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS