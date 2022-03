Poder y Dinero

?

Anaya, pre aspirante que AMLO infla

· Evidente persecución genera sospechas

· No lo acusan de fraudes en Querétaro

· Lo señala un delincuente soplón, libre

· La oposición abre frente irreconciliable

El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiéndoles en políticos.

Benjamín Disraeli (1804-1881) Estadista inglés.

Víctor Sánchez Baños

Salta otra vez a la fama Ricardo Anaya. Quien lo impulsa ahora es el mismísimo Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace unas semanas, el panista sacó a relucir sus aspiraciones para lograr la Presidencia de la República, lo que puso en alerta máxima a los dirigentes ancestrales del Partido Acción Nacional, ya que lo ven vulnerable, pese a salvar la denuncia que le presentaron durante la campaña presidencial del 2018, sobre fraudes con terrenos en su natal Querétaro.

Cada día que pasaba se le disminuían las simpatías entre los panistas, que son la primera “catafixia” (palabra inventada por el comediante Chabelo” para referirse de intercambio de cosas).

Regresó su autoexilio en Atlanta, Georgia, para empezar a hacer política a través de Twitter, con menajes puramente anecdóticos. Nada de fondo, ideología o trascendencia.

Ricardo Anaya, fue acusado de la operación fraudulenta con unos terrenos y una nave industrial, así como de vivir en Estados Unidos, en compañía de sus hijos. Por estos delitos, fue absuelto.

Pero, ahora vienen acusaciones que aparentemente son serias.

Emilio Lozoya exdirector de Pemex, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y confeso en casos de sobornos millonarios en dólares con la empresa brasileña Odebrecht y quien lleva en libertad, en la comodidad de su lujosa residencia (rodeada de obras de arte por millones de pesos) el juicio por esos delitos, bajo una figura de “testigo protegido”. Soplón, pues.

El soplón, chivato, delator, traidor, denunciante, informante, acusón, se vuelve con el único fin de alagar a quienes lo tienen cautivo y en esa condición. Pueden acusar a un elefante de haberle visto quemarle los pies a Cuauhtémoc.

Pero, así se dan las cosas sobre todo cuando es al servicio de un gobierno.

Cualquier acusación que haga Lozoya, es para desestimarse, aunque sea verdad.

Ahora, puso en la mira a Ricardo Anaya, por diversos delitos que él mismo dice que ameritan más de 30 años de prisión y evitar que sea proyectado a la candidatura presidencial para el 2024.

Pero, vayamos a las consecuencias.

El Presidente afirmó, en la mañanera de ayer, que Anaya creyó que acusándolo (a López Obrador) iba a librar acusaciones de la FGR; “no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente”.

Sin embargo, lo colocó en el umbral de la proyección política.

¿Andrés Manuel tendrá un caballo negro en la oposición? No olvidemos que, si alguien conoce perfectamente el manejo de la política práctica, es el Líder del Ejecutivo. Maneja a su antojo a los medios de comunicación, a la clase política que le debe devoción y obediencia (principalmente los de Morena).

Hoy tiene mayor exposición Anaya, que sus alfiles Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Las víctimas despiertan simpatías en el colectivo.

PODEROSOS CABALLEROS

Banxico- Diego Rivera

En 1955, Diego Rivera constituyó el fideicomiso irrevocable que tiene por objeto principal abrir, operar y mantener en beneficio público, dos museos, hoy conocidos como el Museo Frida Kahlo-Casa Azul y el Museo Diego Rivera-Anahuacalli. Este fideicomiso fue encomendado en administración por el propio Diego Rivera al Banco de México. Entre los bienes que Diego Rivera aportó al fideicomiso para el cumplimiento de sus fines, se comprenden los derechos de autor de la obra pictórica y literaria de su finada esposa Frida Kahlo que adquirió como su único y universal heredero. Estos derechos confieren la facultad de autorizar su reproducción, a nivel nacional o internacional, y son distintos de los que corresponden a los respectivos propietarios de las obras físicas. En tal virtud, actualmente el fideicomiso es titular único y exclusivo de los derechos de autor sobre la totalidad de la obra de Frida Kahlo. Los ingresos del fideicomiso por concepto de regalías respecto a los derechos que tiene han permitido hacer frente a los retos que ha implicado la reducción de boletaje del Museo Frida Kahlo-Casa Azul y del Museo Diego Rivera Anahuacalli, ocasionada por el cierre temporal de los museos y la reducción de los aforos, con motivo de la actual contingencia sanitaria.

Los Superpoderosos

Multa por 903 millones de pesos contra Marzam, Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas y 22 personas: Cofece por colusión para restringir el abasto, fijar y manipular precios de medicamentos. Es tal el poder que no se ha hecho más ruido, desde los intestinos de la 4T.

Oposición Acusa De Narcoelección Ante OEA

Pues, los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, se presentaron ante la OEA para presentar una denuncia contra el partido en el poder, Morena, de haber ganado una gran parte de las posiciones de elección popular, con apoyo del narcotráfico. Las pruebas las aportó el gobernador en Michoacán, Silvano Aureoles. Este es un camino sin retorno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BBBVA

BBVA México, con el fin de atraer, incorporar y formar al mejor talento logró que desde 2018, se volviera uno de los empleadores más atractivos para los jóvenes dentro de la lista The Most Attractive Employers in Mexico 2021, realizada por Universum. Por segundo año consecutivo aparece como el banco donde más universitarios y recién egresados de las carreras de negocios buscan trabajar, logrando el tercer lugar sólo detrás de Google y Amazon. En lo que respecta a las áreas de humanidades, el banco obtuvo el lugar ocho y en ingenierías y tecnología el lugar 38. La encuesta recopila la opinión de más de 50,500 estudiantes de 165 universidades y 136 áreas de estudio

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos