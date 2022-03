Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ante crisis sanitaria y económica urge reactivar el turismo: Güero Velasco

Luego de asegurar que es muy fundamental instrumentar medidas que reactiven el turismo interno, como el que se desarrolla en los pueblos mágicos, pues como ha declarado la Organización de las Naciones Unidas, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, dado que da empleo a una de cada diez personas en la Tierra y proporciona sustento a cientos de millones más, el coordinador de los senadores del partido Verde en el senado, Manuel Velasco Coello, afirmó que, Bajo esta premisa de apoyar a las personas que viven del turismo y que a consecuencia de la pandemia han tenido pérdidas económicas, propuso crear la Ley de Estímulos Económicos para los Pueblos Mágicos. El popular Güero Velasco, senador por Chiapas, de igual forma señaló que es fundamental que existan mayores incentivos fiscales para estos pueblos, especialmente cuando el 5 de octubre de 2020 se declaró el Día Nacional de los Pueblos Mágicos con la finalidad de fortalecer la estrategia encaminada al desarrollo turístico y a estructurar una oferta complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de las localidades que lo conforman, generando una derrama económica en beneficio de los habitantes de dichas regiones y en el sector turístico. El senador Velasco Coello más adelante subrayó que ante la crisis sanitaria y económica que vive el país, es fundamental apoyar a los Pueblos Mágicos mediante programas de estímulos fiscales, apoyos directos e incentivos para el cuidado del medio ambiente, financiamiento para la construcción de infraestructura sostenible, tarifas preferenciales de luz eléctrica, promoción y difusión. Así mismo el ex gobernador chiapaneco indico que: “Los Pueblos Mágicos tienen un enorme potencial para ser factores de crecimiento y desarrollo local y regional por lo que se propone crear la Ley de Estímulos Económicos para los Pueblos Mágicos”, al mismo tiempo acoto, “También es muy importante atender las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo respecto a la previsión de un incremento de la demanda de actividades turísticas de naturaleza y aire libre, con un creciente interés por el turismo interno y las experiencias de viajes lentos, pues dada la pandemia no se tiene claridad sobre las perspectivas de recuperación en este sector. Mucha razón tiene el senador Velasco Coello y los titulares de la secretaria de turismo deberían trabajaren buscar un mecanismo o estrategia para poder atraer mayor turismo al país…sin comentarios

TRAMO CARRETERO ARRIAGA-PIJIJIAPAN, PELIGRO CON HOYANCOS…

Que lamentable que la empresa App no pueda darle mantenimiento a la “súper carretera” Tapachula-Arriaga, un tramo que se había “reconstruido” como es el de Arriaga-Pijijiapan, con la lluvia se deterioró producto del material corriente o de mala calidad con la que revistieron ese tramo carretero y porque no decirlo, así lo han estado haciendo. Luego de mencionar lo anterior ingenieros y arquitectos de la zona costa soconusco advirtieron que con la temporada de lluvia la carpeta asfáltica se ha visto dañada, porque se tirado o revestido ese tramo carretero con material de pésima calidad lo cual ha provocado que en esa cinta asfáltica se hayan formados grandes baches u hoyos que se asemejan a cráteres lunares, pero se les ha hecho muy fácil a los de la empresa que tienen a cargo el mantenimiento y cuidado del tramo carretero Tapachula-Arriaga, “parchar” los hoyancos y con la lluvia vuelven aparecer lo que representa un serio peligro para los automovilistas. Ante esa grave situación los profesionistas del ramo de la construcción y proyectistas exigen al gobernador Rutilio Escandón Cadenas interfiera ante el titular de la SCT o en su defecto el delegado en Chiapas para que les exija a los de la empresa encargados de mantener en buenas condiciones, ya no digamos perfectas, esa carretera que es tan transitada por los costeños. Los trabajadores de la empresa poco pueden hacer ante el pésimo material de mala calidad que les dan para parchar los hoyancos que cuando caen los fuertes aguaceros vuelven aparecer y con más profundidad, por lo que es recomendable que el gobernador tome cartas en el asunto que puede cobrar más vidas…ver parta comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Una nueva obra que viene a hacer justicia social a los habitantes del ejido José María Morelos, en la zona baja de Tapachula, fue inaugurada por el Ayuntamiento Municipal, cuyos integrantes reiteraron el compromiso y responsabilidad para continuar trabajando por todas las comunidades sin distingos de ninguna clase. Con una inversión de tres millones 077 mil 604 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-2021), se construyeron dos mil 932 metros cuadrados de pavimento mixto complementado con guarniciones, banqueras, rampas para personas con capacidades diferentes, señalización y obras inducidas de drenaje, alcantarillado y agua potable. La presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda corto el listón inaugural de la obra y subrayo: “Se trata de una obra del trabajo en equipo entre los integrantes del Cabildo y el compromiso que tienen con el pueblo de Tapachula”…ver para comentar…nos decían que el edil de Cacahoatán Julio Calderón Sen ya le dicen el hombre “INVISIBLE” por aquello que todos sus cobradores a los que les adeuda varios milloncitos nunca lo pueden localizar, es más, dicen que ya ni las llamadas les contesta, según se supo el edil cacahoateco se ha encerrado a piedra y lodo en una de sus múltiples propiedades que ha adquirido y que dicho sea de paso las debe como una cabaña allá por Unión Juárez, así mismo una nueva propiedad que dicen acaba de adquirir allá en Playa Linda que era propiedad del maestro (QEPD), Puig Lastra, y que al parecer, sin conceder, aun la debe, sus acreedores dicen que se ven obligados a interponer algunas denuncias y otros comentan que no les quedará de otra que quitarles sus propiedad, por el bien del edil Julio Calderón Sen, debería darles la cara y dialogar antes que otras cuestiones sucedan…sin comentarios… Amigo lector, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna… Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK