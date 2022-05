Polígrafo Político

Darinel Zacarías

¿Apretón de cinturón?

“No tengo ni tarjetas de crédito ni coche. Me cuesta opinar sobre el dinero, porque me parece una obscenidad hablar de que no te falta de nada en un mundo en el que a mucha gente le falta de todo. A mí el dinero me ha venido, no lo busqué. No sé hacer negocios, a mí el dinero me sirve para pagar comidas y viajes a mis amigos, y para ayudar a quien puedo sin que se entere la mano derecha. No duermo muy tranquilo porque sé que debería hacer más cosas, pero no sé cuáles”

Joaquín Sabina

Uno de los objetivos de la cuarta transformación ha sido insistir en la reducción del financiamiento hacia los partidos políticos, teniendo como justificación el plan de austeridad iniciado desde que llegó al poder a finales del año 2018.

El supuesto propósito es que el Estado cuente con más ahorros y pueda cumplir con las políticas públicas que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Así lo han entendido estados como Veracruz y Tabasco qué, en el caso de este último, fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la reducción al dinero de los partidos ha sido un tema presente para el Movimiento de Regeneración Nacional.

Chiapas no fue la excepción, y el pasado 26 de octubre el Congreso Local a propuesta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por mayoría el decreto de reforma a la Constitución Política del Estado, con el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional.

Con independencia del tema de la reducción a los “dineros de los partidos políticos” dentro del sistema electoral chiapaneco, qué de 222 millones 713 mil 240 pesos, pasarán a 141 millones 308 mil 750 pesos (propuesta que disminuye 81 millones 404 mil 490 pesos).

Con esta acción, se asoman consecuencias que van desde la forma en cómo deberán sustentar sus actividades ordinarias programadas (pagos de nómina, servicios, transportes, etc.) y la forma en que deberán realizar la participación del pueblo en la vida democrática, en particular, la promoción del voto en un proceso electoral.

Es decir, si en este último caso, los partidos pequeños y con menor votación inmediata anterior, podrán competir con aquellos de presencia nacional o que ostenten el poder municipal en turno, ya que precisamente, Chiapas ha demostrado contar con escenarios caciquiles que han dejado poderes hereditarios por un lado y, en algunos, violencia e inestabilidad.

Por lo que la idea de un financiamiento más equitativo que sustentan este tipo de reformas, terminan casi siempre perjudicando a los partidos políticos pequeños y con menos presencia en el territorio chiapaneco.

Sin lugar a duda, los institutos políticos tendrán que ajustar sus programas de trabajo al nuevo escenario en Chiapas, que busca generar ahorros y estar en consonancia con las intenciones de la cuatroté de reducir el financiamiento público, aunque ello implique un “apretón de cinturón” en los gastos partidistas.

Por otro lado, la reforma a la Constitución local reorganiza la composición del Tribunal Electoral, cuya motivación -según la iniciativa- es generar y promover la paridad de género para ocupar la presidencia y ampliar de dos a tres años ese órgano de dirección.

Lo que aquí llama la atención, es que a los diputados no les importó que el Senado de la República todavía no haya nombrado a la persona que ocupará la vacante de magistrada o magistrado para conformar el Pleno y, en cambio, justifica que debe existir paridad preferente en la rotación para ocupar la presidencia, lo que podría complicarse precisamente porque no se conoce cómo quedará su integración, es decir, no se sabe si será mujer u hombre.

No debe perderse de vista que, una rotación paritaria preferente con tres integrantes, siempre pondrá en desventaja a una o uno de ellos para ocupar la presidencia, tomando en cuenta que el mandato se amplía a tres años, y sin olvidar que quien asuma la presidencia una vez que se integre el pleno ahora será hombre por rotación paritaria.

Y con esto no importa que el Senado nombre a una mujer, ya que de cualquier manera, quien ya está apuntado para representar a ese órgano y en espera de oficializarlo es el magistrado Gilberto Bátiz García, quien tendrá la responsabilidad de tramitar la calificación de la elección a gobernador en el 2024, de quien se sabe, es muy cercano a un funcionario en el tema de la salud. ¿Coincidencia?

¿Trasmutación?

Una vez más Morena, al igual que en el 2018, quedó por debajo del partido Verde en los triunfos de los ayuntamientos, lo que lo coloca, en una situación de debilidad frente al proceso de 2024.

Si en el 2019 se pensó que la opción era que algunos ayuntamientos transmutaran de sus partidos originales a Morena, hoy esa política vuelve a hacer eco en palacio.

Sin embargo, debemos recordar que esa transmutación no dio el resultado esperado: Morena en el 18 pasó de 29 municipios a 50, sin embargo, contrario a lo que se pensaba, en el 21 solo logró 25 municipios, ejemplos sobran.

Motozintla ganó el Verde; Chiapa de Corzo, ganó el Verde; Solosuchiapa, ganó Chiapas Unido; Tuzantan, ganó el PT.

¿Sirve de algo que el Presidente Municipal se afilie a Morena? Parece que no.

La estrategia de robar estructuras no es nueva, pero es eficiente si realmente se trabaja con las bases, con el ciudadano que vota, lo demás es solo parafernalia.

Por ahí va brincar la libere, atentos.

PD1: Mientras ediles están en la etapa de la quejadera y de todopoderosos. Los encargados de administrar las comunas de Huehuetán y Tuxtla Chico han iniciado con su agenda de gobierno, ofreciendo soluciones y atendiendo a sus coterráneos. Priorizando ejes que van desde salud, educación, seguridad e infraestructura.

PD2: La que se siente ya diputada federal es Sonia Eloina Hernández alcaldesa de Suchiate. Luego de participar en un evento nacional como oradora, siente que la virgen le habla. Ella y otros ediles de reelección sienten que son intocables e innombrables. Pero en particular la célebre y polémica “Chona” deberá poner orden y mano dura a la delincuencia de su Puerta de México, porque se han apoderado de ese territorio, parece regresa la versión de la “Tijuanita del Sur”. Policías metidos hasta el ajo en temas ilícitos, empezando por el yerno de la primera regidora, que anda huyendo. Abundaremos.

¿Quién dijo qué tengo sed?