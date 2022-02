Aquí Chiapas

?

Daniel Crisanto Ramos Cruz

Pese a que en varias entidades del país las autoridades federales mantienen el semáforo epidemiológico en verde, más bien como estrategia de reactivación económica y no por que como se ha divulgado, hayan controlado la epidemia, si bien es cierto que una gran mayoría de personas ya están vacunadas, también es cierto que cada día que pasa los contagios del Covid-19 en el país y en nuestro estado van en aumento. Se ha dicho por parte de las autoridades federales que ésta cuarta ola con la nueva variante Ómicron, ha manifestado señales de ser menos mortal, sí es mucho más contagiosa. Afortunadamente para millones de mexicanos al estar ya vacunados con al menos dos dosis, sin duda alguna es lo que ha contribuido a bajar la mortalidad, pero aún podemos llegar a contagiarnos y eso está comprobado, pero existen mayores posibilidades de no agravarse. A más de dos años de la aparición de la epidemia en México, y al parecer sin reparar reflexivamente en el número de contagios acumulados y de las muertes por causas del coronavirus y sus diferentes variantes, ¡No hemos aprendido nada! Y digo que no hemos aprendido nada, ya que una gran mayoría de personas, sigue saliendo y abarrotando los centros comerciales, mercados, pero igual los bares, cantinas y no se digan los llamados «antros» donde miles de jóvenes dan rienda suelta a sus irrefrenables deseos de diversión, lo peor de todo esto, es que, sin ninguna medida de seguridad, como es el uso de cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial. Irresponsablemente salen a las calles sin reparar en el grave riesgo en qué ponen a sus seres queridos al poder llevarles el mortal virus. No debemos olvidar de cuidarnos con responsabilidad y conciencia, y no caer en el exceso de confianza, al mismo tiempo es primordial continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, para que el virus no se reproduzca y se logre su erradicación pues solo basta un descuido para infectarnos y poner en riesgo a nuestras familias. Según las autoridades federales y de salud en los últimos días, los contagios del Covid han ido disminuyendo, aun cuando estas declaraciones son más estrategias en el manejo de la información, es importante no confiarnos demasiado para mantener a la baja la curva de contagios y muy importante, salvaguardar nuestra salud y la de la familia. Es fundamental mantener la actitud responsable frente al COVID-19, no caer en excesos de confianza y cumplir las medidas preventivas para evitar contagios, se insiste con ello, proteger la salud y la vida ante esta enfermedad tan peligrosa, ya que esto, aunado a la vacuna anti COVID-19, nos permitirá avanzar en el combate y de su pronta erradicación. En realidad, muchas veces, no entendemos si por ignorancia o valemadrismo, muchas personas no se quieren vacunar o hacen caso omiso al llamado de la secretaría de salud y abarrota las calles, sin ninguna de las medidas sanitarias, sin seguir los protocolos de seguridad y prevención. Ojalá que la ciudadanía en general entienda que este virus es peligroso y mortal, haciendo un llamado cauteloso pero enérgico para que nos cuidemos, y así evitar la propagación de COVID-19 en sus diferentes variantes…Siguiendo las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud en Villaflores se realizó la 1a Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región Frailesca, fue encabeza por su presidente y alcalde de Villaflores Mariano Rosales Zuarth y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chiapas Sergio Alejandro Aguilar Rivera. Se abordaron los temas más relevantes en materia de seguridad pública de toda la región, entre los que sobresalen el de capacitación policial y certificación, así como el respeto a los derechos humanos de las personas, que ha sido una prioridad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Mariano Rosales en su calidad de presidente del consejo agradeció todo el trabajo y apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas ya que gracias a su ejemplo se ha logrado mantener a la baja la delincuencia y agregó que su gobierno está sumado a las políticas públicas en materia de seguridad de los mandatarios nacional y estatal…Como parte de las acciones que buscan fortalecer el bienestar, especialmente de los sectores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, el gobierno estatal sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde resaltó que la grandeza de Chiapas está en su gente, por tanto, es fundamental privilegiar la unidad para garantizar el bien común, la paz y el Estado de Derecho de los pueblos. Durante este encuentro, el mandatario subrayó que en la entidad se trabaja como un solo equipo, con el único objetivo de garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas y todos. Por su parte, las y los representantes de San Cristóbal de Las Casas detallaron que mediante estas reuniones se conocen de viva voz las necesidades de cada región y se establecen estrategias en conjunto a fin de darles solución…De conformidad con lo establecido en el calendario electoral, el pasado martes 15 de febrero, se instalaron los seis Consejos Municipales Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, los cuales serán los encargados de organizar y vigilar las elecciones extraordinarias en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. Cabe recordar que, para integrar estos órganos colegiados, se dio cabal cumplimiento con el principio de paridad de género. Cada uno de los Consejos Electorales se integra por: 1 Presidente o Presidenta, 1 Secretario Técnico o Secretaria Técnica, 4 Consejeros o Consejeras, 3 Consejeros o Consejeras Suplentes, y 1 representante de cada partido político…Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, realizada en San Cristóbal de Las Casas, se informó que Chiapas cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19, por lo que se insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a vacunarse, con el objetivo de proteger la salud y la vida, y avanzar en las acciones de control, mitigación y combate a la pandemia. Al respecto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que, de acuerdo con la evidencia médica, la vacuna contra el COVID-19 evita que el padecimiento se agrave y salva vidas, muestra de ello, dijo, es que, pese a que diariamente se registran contagios, las personas vacunadas únicamente presentan síntomas leves, se encuentran estables y en recuperación en sus hogares. El mandatario explicó que la vacuna es la mejor forma de protegerse y romper la cadena de propagación del coronavirus, por lo tanto, enfatizó la importancia de aplicarse este biológico y hacer valer el derecho humano a la salud, a fin de salvaguardar la integridad, tanto propia como de los seres queridos contra esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa…Y hasta la próxima Dios mediante…

