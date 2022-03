Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Arde también tierra chiapaneca

La madrugada del lunes 31 y a tan sólo 6 días de las elecciones más difíciles en la historia del país, Tuxtla Gutiérrez vive nuevamente el desafío de las normales rurales que más allá de formar maestros para el sistema educativo que tanta falta hacen, se forman jóvenes violentos que están más atentos de las convocatorias para alterar el orden público que de su formación académica. Como consecuencia de los hechos del pasado 18 de mayo, en donde estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá bloquearan una de las principales avenidas que comunican a la capital, y fueran detenidos por policías estatales 95 estudiantes entre hombres y mujeres de los que sólo quedan 21 varones detenidos. Organizaciones de las escuelas rurales en los tres estados del sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, iniciaron la madrugada del domingo violentas manifestaciones, bloqueos a carreteras y agresiones contra los edificios del Palacio de Gobierno, con las que demandan, además de la liberación de los rebeldes, el esclarecimiento de los 43de Ayotzinapa. Sobresale el incendio provocado a uno de los módulos del INE en donde fueron quemadas boletas a utilizarse en la próxima jornada electoral. La policía estatal había actuado como se espera que actúe una policía en cualquier parte del país donde se altera el orden y se atenta contra los derechos de movilidad de la población, pudimos ver en Chiapas lo que en ningún otro estado hemos podido ver, un estado que hace uso del recurso constitucional para restablecer el orden, turnando a la fiscalía a los estudiantes por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, además de habérseles incautado una camioneta Pick Up con cohetones, bombas molotov y barras metálicas que intentaban usar contra la autoridad. Lamentablemente su actuación no ha sido la misma durante los violentos hechos de la madrugada del lunes, ahora no sólo de los estudiantes, sino de padres de familia, maestros y agregados que advierten aumentar el nivel de protesta si no se libera a los jóvenes. Complicada situación para el gobierno del estado a unos días de las elecciones, pues aprovechando esta coyuntura, estudiantes y familiares presionan a las autoridades, quienes evitando se complique más la situación en el estado para poner en riego la jornada electoral, pudieran someterse a las exigencias, que de ser así, de nada habrá valido la actuación de la policía del estado que muchos aplaudimos. Así como arden en Tuxtla Gutiérrez oficinas gubernamentales, así arde la paz, la tranquilidad, la confianza, pero sobre todo la esperanza de un México en paz. Nunca antes había costado la vida como cuesta hoy querer gobernar, entre organizaciones criminales, de partidos y adversarios políticos, la violencia política tomó una dimensión fuera de control. Han muerto candidatos y operadores de todos los partidos sin que los responsables hayan sido detenidos. La impunidad como jamás la habíamos visto reina en todo México, tanto que parece increíble que el responsable de este desaguisado asunto de inseguridad, hoy sea el candidato al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo quien recorre el estado con toda tranquilidad en donde el resto de los candidatos lo recorren con temor a ser asesinados. Un dato importante es que el 89% de los candidatos que han sufrido violencia política o incluso la muerte, pertenecen a los partidos de oposición de los gobiernos locales, lo que hace suponer que a partir de la posibilidad de reelección, defender el poder puede llegar a nivel sicario, el mejor ejemplo es la impresentable candidata y Presidente Municipal con licencia de Metepec en el Estado de México, quien amenazó con levantar y hacer daño a la hija de su oponente con un lenguaje tan soez que no creeríamos fuera de alguna autoridad. Por lo pronto en un ambiente que arde por la violencia y en medio de fuertes amenazas, candidatos y ciudadanos inciertos temen que recrudezcan las acciones para seguir bajando contendientes en zonas controladas por criminales a tan sólo 6 días de las elecciones señaladas como determinantes para el futuro político, económico y social de nuestro país. La presencia de la CIA en nuestro territorio, al parecer tiene objetivos mayores a los de sólo coordinar junto con la SEDENA la agenda de visita de la Vicepresidente Kamala Harris, la temporalidad de la misma obliga a muchas lecturas, por un lado dejar muy claro que para el presidente Biden el tema de Migración es prioridad para el éxito de su gobierno y que de ninguna manera permitirá que México baje los esfuerzos realizados al sur de nuestro país, además de asegurarse que se respete el proceso electoral y con ello su débil democracia, pues representa un gran riesgo para estados unidos en temas de migración, que las políticas económicas y sociales que han venido desempeñándose, incrementen de manera masiva migraciones tanto de centroamericanos, como de nuestros propios connacionales, no olvidemos que EU cuenta con muy duras armas económicas como la aplicación de aranceles, al no sentirse satisfecho con los operativos para detener migrantes al sur de nuestro territorio.

Para el Ejército Mexicano velar por que la jornada electoral se desarrolle en calma y en estricto mandato de Ley, será la función más importante en la que se vea implicado en estas elecciones, la confiabilidad en el resguardo de urnas y casillas validarán el deseo de quienes salgamos a votar. No Olvides tu compromiso ciudadano con México y SAL A VOTAR