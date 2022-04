Ronda Política

Víctor Lara

Arrancan campañas electorales federales con ataques al presidente

La efervescencia política está ya a todo lo que da, la adrenalina al máximo, todos queriendo posicionar a sus candidatos y por supuesto a los partidos políticos a los que pertenecen.

Sin embargo, el INE no ataca, pero se defiende de los embates mediáticos de Morena, por lo que todos sabemos.

Por lo que el Consejero Córdova hizo un llamado a todos los actores a que se respete la ley y los recursos se apliquen con imparcialidad, pues “el INE seguirá siendo árbitro vigilante y sacará las tarjetas que sean necesarias”.

En el arranque de las campañas federales para renovar la Cámara de Diputados, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se lanzó contra Morena, sin mencionarlo, por amedrentar e intentar descalificar al árbitro.

En la era de la posverdad que vive el mundo, “puede entenderse que haya quien considere parte de su estrategia electoral recurrir a la descalificación del INE por aplicar la Constitución y las leyes, pero el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza ni actor o fuerza política, el INE está en contra de quien viole la ley”, advirtió el consejero.

Así cada partido político sus dirigencias pusieron el cascabel al gato, pero vamos por partes, dijera Jack el destripador…

El PRI arranca campaña con críticas a la gestión de AMLO ante el mal manejo de la crisis de covid-19: Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI, declaró que su partido tiene lista su estructura y militancia para enfrentar la prueba máxima de la democracia e iniciar la defensa de México.

Con críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el manejo de la pandemia, crecimiento nulo de la economía, falta de empleos e inseguridad inició, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició la campaña por la disputa de más de 20 mil cargos de elección popular, el próximo 6 de junio.

Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI, declaró que su partido tiene lista su estructura y militancia para enfrentar la prueba máxima de la democracia e iniciar la defensa de México.

Por su parte los azules «Nos chingaron, Lupita», así abre el PAN periodo de campañas electorales… En el material difundido en redes sociales se observa a una pareja que sube a un transporte público, que identifican como el “pejebus”.

“Nos chingaron, Lupita”, así inicia el Partido Acción Nacional (PAN) sus promocionales de campaña política para la elección del próximo 6 de junio, para la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.

“Morena no sabe gobernar, son ineptos, mentirosos y corruptos, no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas y solo le echan la culpa de su fracaso al pasado. No permitamos más destrucción y pongamos un #AltoAMorena”, aseguró Acción Nacional en este video que circula desde temprano ese domingo.

Los amarillos Al arrancar campaña, PRD ofrece «poner un alto a la dictadura presidencial»

En su primer día oficial de campaña, el PRD se limitó en atacar a Morena y al gobierno federal, y en paralelo difunde videos a través de los cuales pretende presentar a sus candidatos…

Y la pero negra es: Entre divisiones internas, Morena inicia campaña por la mayoría en San Lázaro y gubernaturas

Entre los candidatos a cargos de diputados por mayoría relativa figura la mayor parte de los legisladores actuales, quienes buscan su reelección, así como Pablo Amilcar Sandoval, el exgobernador Leonel Godoy y Antonio Attolini.

Con todo y divisiones internas, Morena arrancó el proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio con anhelos de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que dotaría al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con las herramientas para aprobar los presupuestos federales y empujar sus cambios legislativos.

“Vamos por estas quince gubernaturas, vamos por la mayoría en la Cámara de Diputados”, planteó Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, en el espot que el partido en el poder publicó anoche para el lanzamiento de la campaña, cuya etapa previa estuvo marcada por múltiples denuncias de militantes contra el dirigente por las designaciones de candidatos.

Aquí en el tema local Morena no canta mal las rancheras hablando de “inconformidades y traiciones” el río quedó muy revuelto y la operación cicatriz aún no llega.

Quien no ha parado de trabajar, lo mismo tiene reuniones con grupos de ambientalistas, feministas y deportistas, amas de casa y empresarios es Eduardo Balcázar quien busca la presidencia municipal de Tuxtla por el partido Fuerza X México, este fin de semana anduvo muy activo y coronó con una reunión sumamente importante de suma para su proyecto, estuvo con el líder general de la CATEM Chiapas;

«Justicia sindical para cada obrero en Chiapas». Fue el tema a destacar que arrojó la reunión de trabajo del candidato Eduardo Balcázar y José Arbelio Galdámez Cruz, Secretario General de la CATEM en la entidad chiapaneca se reunieron a efecto de refrendar el compromiso con los agremiados a tan importante organización.

Eduardo Balcázar reconoció el liderazgo y el impacto que la CATEM tiene en el estado, sobre todo en la capital, los jóvenes son la propuesta viva del cambio y la transformación.

CATEM brindó el apoyo y se suma al proyecto ciudadano de Eduardo Balcázar.

Conocer las necesidades para atender prioridades es la base fundamental para lograr consolidar las coincidencias.

Terrible lo qué pasó con la finta de la vacuna a un adulto mayor en la Cd de Mex: IMSS y Gobierno de la CDMX reconocen falsa aplicación de vacuna…. El Gobierno de la CDMX y el IMSS confirmaron que una «voluntaria» no inyectó por «un error» la vacuna contra el covid-19 a un adulto mayor, como fue denunciado en un video publicado en redes sociales.

El gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmaron este sábado que una “vacunadora voluntaria” cometió “un error” al inyectar a un adulto mayor en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, e indicó que, después de ser señalada por una usuaria de Twitter, la mujer fue “retirada” del recinto.

En la tarde de este sábado, una usuaria que acompañó a su tío grabó en video y denunció que la vacunadora que atendió su familiar picó su brazo con una jeringa vacía y la retiró sin inyectar producto alguno.

Ya la retiraron de su trabajo, sin embargo, queda la mala imagen del tratamiento a la población, la pregunta es un caso aislado o es “modis operandi” …No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com