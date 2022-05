Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

ASF y la ASCH deben investigar al ex alcalde de Cacahoatán

En la otrora Villa de las Hortensias, como se le conocía al municipio de Cacahoatán, diversas personalidades de la sociedad, entre militantes de partidos políticos, así como profesionistas, exigen al edil Inchon, dé a conocer la millonada que posiblemente desvió el ex alcalde Julio Calderón Sen. De todos es sabido que las cosas no caminaron del todo bien con Julio calderón Sen, no marcharon nada bien, y lo más absurdo, adujeron, es que los regidores fuero comparsa de ese inepto ex alcalde. pero, no saben que también serán llamados a cuenta, por que como dice el dicho popular, peca tanto el que mata la vaca, como el que le jala la pata, así es que los ex regidores del ex edil cacahoateco también tendrán que ser llamados a cuentas. Esos ex regidores serán enjuiciados o multados, ya que la ex administración del exalcalde Julio Calderón Sen, se caracterizó por ser la más atrasada, con rezagos en todos los rubros, según se puede comprobar en las auditorías practicadas por la Auditoria superior de la federación y del estado. El ex alcalde cacahoateco, según se dice, sin conceder, entregó la estafeta presidencial y de ahí se ha escondido de todos a los que les quedó a deber, aunado a todo eso -dijeron- las múltiples propiedades que logró adquirir podrían quitárselas porque nunca las acabo de pagar. El edil Inchon debería exigir que le limpien la suciedad que le heredó Julio Calderón Sen, porque de lo contrario el tendrá que pagar los platos rotos como son la millonaria deuda de los laudos que el ex edil no quiso pagar, comentaron, al mismo tiempo de indicar que todos saben que la última propiedad que logró adquirir el ex edil fue una casa en un fraccionamiento de elite ubicada al final del Parvial en Tapachula, así como una casa de Playa que era propiedad del maestro (QEPD) Puig Lastra, entre otros terrenos y casas que compró el edil de Cacahoatán. Sin embrago, -ahondaron- las múltiples observaciones que le han hecho a la ex administración municipal que encabezó Julio Calderón Sen, en donde los regidores debieron saber y entender que también podría ser llamados y júrenlo, que les van a fincar responsabilidades por omisión o por penitentes. De todos es sabido allá en la otrora Villa de las hortensias, -adujeron- que la Auditoria Superior del Estado y la federación ya dieron un fallo de las auditorías practicadas a la ex administración que en mala hora encabezó el inepto ex alcalde Julio cesar Calderón Sen y los resultados según se dice, no han sido nada claros, sino negros por lo que es necesario que intervengan las autoridades correspondientes. Los resultados según se sabe -indicaron- son desastrosos, aberrantes y hay que ver el Informe Individual de la Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, expediente de la Auditoría de Cumplimiento: ASE/OAC/083/2020-R, el cual señala lo siguiente que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, una vez que se realizó la fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, determinó al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, 22 observaciones de tipo económico por importe de $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.); así como, 2 observaciones no cuantificables, las cuales se dieron a conocer de manera previa a la fecha de presentación del Informe Individual de Auditoría a la entidad fiscalizada, a efecto de que presentara las justificaciones y aclaraciones que corresponden con cinco días hábiles de anticipación. La entidad fiscalizada, es decir la ex administración municipal, no presentó justificaciones, aclaraciones, ni documentación o soportes a la Auditoría Superior del Estado; además -subrayaron- de una observación no cuantificable que se adicionó a este informe durante dicho proceso. Es importante aclarar que las acciones y recomendaciones emitidas que a continuación se presentan son definitivas para este informe; sin embargo, estarán sujetas al proceso de seguimiento de resultados, por lo que este informe se dará a conocer a la entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realicen las consideraciones pertinentes que le permita solventar o aclarar dichos resultados; mismos que no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas. Es por eso, anotaron, que el alcalde Inchon debería ver esa situación, de lo contrario será el que empiece a pagar la vajilla rota que le hereda Julio Calderón Sen. Son al menos -adujeron- 22 observaciones de tipo económico por importe de al menos $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.), los cuales según se dice, sin conceder, la ex administración que des-dirigió Julio Calderón Sen, al parecer, sin conceder, no ha logrado solventar, eso quiere decir que los problemas para la administración cacahoateca están vigentes, pero hay que lo vean los ex regidores cuando les llegue sus respectivas multas o sanción, sobre aviso no hay engaños. Y los paniaguados y penitentes regidores después se lamentarán de haber sido unos levanta dedos y alfombras del edil Calderón Sen…sin comentarios

PROPONE ERA, UN PARLAMENTO DE PERSONAS DISCAPACITADAS…

Hace unos días se dio a conocer que el Pleno del Senado de la República avaló la convocatoria al Primer Parlamento de Personas con Discapacidad que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Salón de Sesión. Esa fue una propuesta del senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien explica que el propósito de ese ejercicio, es sumar a la tarea de visualización de la situación que enfrentan las personas con discapacidad y con ellas buscar alternativas de nuevas opciones para su incorporación a la vida nacional. Agregó categórico que lo que se busca es que esa gente tome parte en espacios públicos y laborales con los requerimientos y necesidades que amerita este sector de la población. Asimismo, solicitó al grupo plural que hagan suyas las propuestas, pues se trata de un acto de humanidad. Además, indicó el senador, que de igual forma se estará buscando darle mayor fortaleza al marco jurídico en la materia, así como las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, apoyar a las organizaciones sociales civiles enfocadas a la atención especial de este sector, así como contribuir a los esfuerzos públicos, privados y sociales para su plena inclusión en la vida económica, política y social y cultural del país. Indicó al final el senador que, de igual forma se está pensando contemplar la integración de un grupo de trabajo plural-conformado por senadoras y senadores- que participará en la organización de dicho evento, así como analizar y dar seguimiento a las propuestas planteadas en dicha asamblea…veremos y comentaremos.

Rivalidad y fuego amigo en la policía estatal…A los policías estatales los califica la SEDENA como corruptos, y fue por eso que prohibió los retenes que mantenían esos jenízaros en diferentes puntos del estado, y que todo se derivó a que los policías estatales que tenían un retén en Villaflores no reconocieron al alto mando de la SEDENA en Chiapas. Pues no se está descubriendo el hilo negro, verdad, la razón de todo es que al interior de la policía estatal existe una rivalidad entre los mandos policiacos, hay unos que apoyan a Méndez Rojas y otros que lo traicionan, ¿porque será?, a mí que les importa, pero lo cierto es que la fuga de información la tiene latente el trompetista de Especializada, porque como supieron los medios lo del alto mando militar, al parecer, sin conceder, supuestamente la información salió de la boca de los mismos agentes, comandantes policiacos, cierto o falso Méndez Rojas al igual que el Fiscal general están durmiendo con el enemigo, pero bueno, cada quien con su cada cual…sin comentarios

Llaven apoya la aprobación de la miscelánea fiscal 2022… el diputado federal Jorge Llaven Abarca expresó que esta iniciativa que impulsa la Federación beneficia y atiende las necesidades de los que menos tienen. En ese sentido adujo, “Estoy convencido que el Paquete Económico aumentará y fortalecerá la recaudación tributaria, no se aumentan impuestos, se quita el IVA para el apoyo de la economía de las mujeres en materia sanitaria, procura evitar la evasión fiscal y da orden en el ámbito de las donaciones”, al mismo tiempo subrayó que continuarán los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados para analizar y discutir las reservas presentadas por la oposición: “Vamos a seguir defendiendo esta política económica que apoya a los que menos tienen”…amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS