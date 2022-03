Razones

Ayotzinapa y los días negros de Dylan

Jorge Fernández Menéndez

Escribió en sus memorias Bob Dylan, quien ayer cumplió 80 años y ni antes ni ahora quiso ser conciencia crítica de nada, recordando los días del 68, la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, los días de la violencia racial, que “al final sólo queda una cultura del sentimiento, de días negros, del cisma, del ojo por ojo, del destino común de la humanidad descarriada. Todo se reduce a una larga canción fúnebre, con ciertas imperfecciones en los temas, una ideología de elevadas abstracciones, de hombres exaltados no necesariamente buenos… todo está envuelto en un manto de irrealidad, grandeza y mojigatería… por aquel entonces el país fue crucificado, murió y resucitó”.

Algo parecido nos está pasando en estos días negros, del cisma, del ojo por ojo, de una ideología de elevadas abstracciones, esgrimida por hombres exaltados, pero no necesariamente buenos embarcados, diría Dylan en la irrealidad, la grandeza y la mojitaría.

Ahora se informó en esta lógica política donde todo se reduce a “una larga canción fúnebre”, que se pidió información a Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa. No sé que contestará o qué enviará el gobierno de Estados Unidos, pero en nuestro libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018) publicamos lo que hasta hace tres años tenía el gobierno estadoundiense, que eran las grabaciones de la DEA entre los operadores del cártel Guerreros Unidos en Iguala y sus líderes, grabadas desde Chicago, esa misma noche del 26 de septiembre de 2014 y días posteriores. Cintas que paradójicamente la nueva fiscalía del caso parece haber ignorado sistemáticamente, quizás porque no le gustan las conclusiones que se derivan de ellas, porque los hechos, los tuzudos y necios hechos, no se doblegan tan fácilmente.

El 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales y entregados por éstos a sicarios del cártel Guerreros Unidos, así lo demuestran las llamadas interceptadas por la DEA, oficina Chicago, entre miembros de Guerreros Unidos (transcripción textual):

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito (Silver)- 4710599 – 2A0AA879_TIII

Que paso alla abajo – 9/27/2014 13:06

Carnal todo bien – 9/27/2014 13:08

Que hay carnal que nmas te an reportado – 9/27/2014 13:10

Responde su hermano José Ángel:

José Ángel Casarrubias El Mochomo – 4710599 – 2A0AA879_TIII

Senos metiron los contraas kon los ayiosinpas y hubo un vergaseraaa – 9/27/2014 13:12

Los jóvenes fueron asesinados y 19 de ellos incinerados en el basurero de Cocula. Las cenizas arrojadas al río San Juan. Dos han sido identificados. Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de un ataque del cártel de los Rojos contra su plaza.

Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, le responde a su hermano Adán sobre los reportes que en ese momento tenía:

Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino – 4710605 – 2A0AA879_TIII

Solo que ya llebaban 60 paquetes ya guardaddos y varios con san pedro de aquellos y solop heridos de este lado incluyendo la sirvienta del oso ya le dije. Al gileso desde anoche que cerrara la entrada por mezcala con comunitarios y ahorita ya esta el tapon ahÃ- y ademas pongamos mas comunitaria en las (bandera y al menos cinco puestos de control; también con la gente de las ciudades) – 9/27/2014 13:28

La gran mayoría de los jóvenes asesinados, de primer ingreso, fueron sacrificados sin siquiera saber porqué perdían la vida. El exterminio de los jóvenes no fue diferente a la forma en que han actuado esos grupos criminales antes y después del 26 de septiembre del 2014.

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito (Silver) – 4710744 – 2A0AA879_TIII

Y con quien vemos para que le echen al intenet que todo fue planeado con el procurador – 9/27/2014 16:19

Gildardo López Astudillo El Cabo Gil (Romeo) – 4710744 – 2A0AA879_TIII

Ahorita pongo unos chavos que abran paginas – 9/27/2014 16:28

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito (Silver) – 4710744 – 2A0AA879_TIII

Y que se bloqueen las carreteras para que aigapresensia del gobierno federal – 9/27/2014 16:30

José Ángel Casarrubias El Mochomo – 4710788 – 2A0AA879_TIII

Nopasa nadaa yaaa todo esta trankiloo – 9/27/2014 17:09

K krees k paasoo entonces – 9/27/2014 17:09

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito (Silver) – 4710788 – 2A0AA879_TIII

Quieren arraigar. Alos munis – 9/27/2014 17:09

José Ángel Casarrubias El Mochomo – 4710788 – 2A0AA879_TIII

Nipedooo – 9/27/2014 17:10

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito (Silver) – 4710789 – 2A0AA879_TIII

Ahorita les vamos a echar todo el pedo a el y a la gendarmeria y al gobierno del estado – 9/27/2014 17:14

Los testimonios de todos los sicarios involucrados (casi todos ya liberados) coinciden plenamente con las grabaciones de la DEA.

El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los eventos más crueles que hemos sufrido, consecuencia de años de violencia del narcotráfico, que ha generado decenas de miles de víctimas. No fue un crimen político, fue la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales. Construir la coartada de un crimen político sólo alimentará esos “días negros, del cisma, del ojo por ojo” de los “hombres exaltados, no necesariamente buenos”, del que hablaba Dylan.