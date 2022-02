Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Batallón de seguridad turística

La detención de Rosalinda “N», esposa de “El Mencho” líder del CJNG, el más violento que opera en México no es cualquier cosa. Recordemos que la difícil retirada del Ejército en el Culiacanazo, cuando incluso se había cumplido el objetivo de detener a Ovidio Guzmán, se debió a la amenaza de criminales de atacar a las familias de militares, obligaron al presidente liberar al hijo del Chapo y detener el operativo. Aquel fracaso de Durazo se pagó mediáticamente muy caro, la falta de probidad de lo que podía suceder y la de una correcta estrategia dieron como resultado el triunfo de la delincuencia en su único y fallido operativo como titular de la SSPC. Si bien la detención de Rosalinda “N” se dio, gracias al trabajo del CNI bajo las órdenes del Gral. Audomaro y a su excelente coordinación con el Gral. Cresencio Sandoval, de manera impecable, bien planeada y digna de las Fuerzas Armadas, la respuesta a este hecho ha sido el secuestro de dos elementos de Marina que al parecer se encontraron de paso en una de las plazas más concurridas de la capital Jalisciense. Todo señala que la hija de la detenida Laisha Oseguera y su novio Christian Gutiérrez son autores intelectuales de la desaparición de una secretaria y un chofer que esperaban a su superior a la salida de un supermercado, los elementos que acompañaron a su capitán a realizar compras, fueron el objetivo para cobrar venganza por la detención de su madre. La reacción ante estos operativos es una amenaza para el lugar donde se lleven a cabo y podrían escalar en proporción al nivel de importancia de la o el detenido, no les importa quién o quiénes sean, ni el nivel de grado y responsabilidad que tengan o si participaron o no en el operativo de detención, importa que vistan uniforme para distinguirlos, privarlos de su libertad y canjear o matar.

Ahora importa rectificar la estrategia para actuar en contra de criminales con toda la fuerza del estado, el despliegue de fuerza militar terrestre y aérea en la búsqueda de los elementos secuestrados que se impone en calles de Zapopan, son contundentes para garantizar la integridad y vida de los elementos de las FA y GN, sean jefes, oficiales o tropa, como en este caso. Debido al incremento de violencia en Quintana Roo el titular de la SEDENA confirma la creación del “Batallón de Seguridad Turística de la GN” conformado por mil 445 elementos a lo largo del destino turístico. Los enfrentamientos entre cárteles que han dejado turistas muertos o heridos, alertan a empresarios y autoridades por las implicaciones que generan las alertas rojas para no viajar a México. Sin embargo, no deja de preocupar que la presencia de estos efectivos o los operativos que se lleven a cabo en las playas y espacios turísticos, donde los criminales manejan jugosos negocios, generen hechos violentos como los vividos en playa Petempich en donde como piratas llegaron del mar para ejecutar a narcomenudistas en pleno hotel. El corredor de playas públicas o concesionadas está en manos de criminales, y si bien es cierto que faltaban elementos y que el Gral. Secretario hizo bien en persuadir al presidente para conformar el Batallón de Seguridad Turística para restablecer el orden, también es cierto que faltan órdenes del ejecutivo para actuar y lograrlo bajo los principios de un Estado de Derecho, no sólo para el Caribe Mexicano, sino para todo el país.

DE IMAGINARIA

Gran expectativa genera ya el tradicional desfile del 20 de Noviembre, fecha en que los militares reciben de manos del Jefe Supremo condecoración por ascenso. Felicitaciones a todos los que con su esfuerzo y dedicación obtienen el grado inmediato, en especial al Gral. Ricardo Trevilla actual Jefe del estado Mayor quien recibirá el grado a divisionario, la insignia más alta a la que se aspira en el Ejercito Mexicano, así mismo nuestro reconocimiento al ahora Gral. Montiel Maldonado, Director de Comunicación Social.