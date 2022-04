Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Breve historia del “Mango Ataulfo” en Chiapas, según Héctor Cano…

(Primera de dos partes)

En una breve charla donde disfrutamos de un suculento café y departimos el pan y la sal en un restaurante ubicado al sur oriente de nuestro Municipio, Tapachula, el amigo Héctor Cano de la Torre nos platicaba una breve historia del Mango Ataulfo en nuestra región, y porque no decirlo, en nuestro estado. Dándole un sorbo a su taza de café humeante Héctor nos saluda a nuestra llegada con chocando el puño, que paso mi Marco como has estado con todo esto de la chingada pandemia ya no se sabe a dónde “chingados” vamos a parar. Amigo Héctor me da gusto estrechar y chocar tu puño y sobre todo saber que te ves bien. Sienta amigo, nos respondió, que te tomas, un café le respondí. Oye mi Héctor a ver como esta eso del Mango Ataulfo, hace un mes o mes y medio Aguilar Bodegas me dio una versión, pero según se ustedes los Cano de la Torre saben la historia, le cuestione. Mi amigo, Ataulfo Morales era un joyero, no era Ingeniero, ni agrónomo, ni agricultor, nos comentó, Solo era propietario del predio en dónde se encontraban los 5 árboles de mango, agregó, al mismo tiempo que le daba otro sorbo a su taza de café y prosiguió, Cuando adquirió el predio en 1949, los árboles tenían una edad aproximada de 20 años, Originario de Comitán, dueño de la Joyería “El Zafiro” ubicada en la ciudad de Tapachula. Ah perfecto asenté y continuo el ex presidente de la desaparecida FIT, No tuvo nada que ver con la polinización natural, ni con la selección de los árboles, ni con la promoción del cultivo, indicó, Menos con la denominación de origen. La Historia y origen del mango «var. Ataulfo». Es que La selección de una variedad que nació por cruzamiento natural en esta bendita tierra del “Soconusco” fue fortuito, producto de la diversidad de semillas de mango de diferentes variedades procedentes de diversos lugares de la geografía mexicana y también de Centroamérica quienes llegaron a poblar esta región después de la colonización de América, encontrándose con un clima singular y único para facilitar la nacencia, crecimiento, desarrollo y reproducción principalmente de las especies tropicales que necesitan de la polinización cruzada y así, -enfatizo- al tener el cruzamiento entre especies de diferentes variedades y retrocruzas de una especie, se generan nuevas variedades en forma natural, asentó, Fueron estudios técnicos que se realizaron a principios de los años 60’s para seleccionar la especie «mango» como una alternativa, si no para la zona alta (sierra) que era el propósito donde están las plantaciones de café, refirió, y continuo, Si para la zona baja con un cultivo perenne, pero en esos años se fortalecía el cultivo del algodonero, impulsando el desarrollo económico en la planicie costera pero degradando tremendamente la tierra y el clima afectando la ecología, por consecuencia el medio ambiente. Informó y a la vez nos señaló que, en base a uno de los dos proyectos que se generaron en el Instituto Mexicano del Café (I.M.C), -dijo- El principal cuando se funda la institución el mejoramiento del café para incrementar los rendimientos del cultivo y el otro programa que inicia posteriormente, la diversificación de cultivos en las regiones donde había plantaciones cafeticolas para disminuir esas áreas y no provocar el derrumbe de los precios por haber sobreproducción mundial del aromático. Proyecto signado, subrayó, a nivel internacional por los países productores, Inclusive Brasil -adujo- el país más afectado por la gran cantidad de hectáreas sembradas de este cultivo, llego a crear un organismo específico para este programa denominado «Gerca» y gracias a esa diversificación de cultivos que dio resultados positivos en ese país cambiaron las crisis económicas que se derivaban por los vaivenes en los precios del aromático. (90% de su economía agrícola provenía del café). Así, espeto, ese proyecto, generó el milagro brasileiro en los años 60’s. Continuo Cano de la Torre, argumentando que, En ello, en México y en Chiapas principal estado productor de café al frente del 2º. sector del IMC y teniendo las oficinas en el campo experimental en Rosario Izapa, se encontraba el Ing. Héctor Cano Flores, desarrollando los proyectos de mejoramiento e inicia posteriormente con el proyecto de diversificación de cultivos introduciendo muchísimas especies y variedades agrícolas traídas de diversas partes del mundo, inclusive algunas especies de pastizales para considerar el ganado en esas áreas serranas donde se produce él arábiga en el estado de Chiapas. Haciendo una pausa Héctor Cano, prosiguió con su información y dijo que dentro de ello y en específico el mango, como alternativa, se recolectaron en esos años, 32 variedades vernáculas (originales de esta región), 32 variedades de mango únicas que no tenían una identificación como variedad y tenían su propio código genético, nacieron en forma natural de semillas que fueron tiradas, crecieron y por ese clima singular, único y propicio para polinizar y producir nuevamente otras variedades que produjeron frutos y así continuaba otro ciclo produciendo nuevas variedades. (como prueba de ese clima perfecto para reproducir esta en talismán muy cerca de la frontera con Guatemala el mejor centro en América y de los mejores del mundo para hibridar caña de azúcar), comentó y adujo que, en el nacimiento de esas variedades de mango, nunca intervino la mano del hombre, es decir, añadió, En esos años se desconocía que era la reproducción asexual y muchos menos se tenían conocimientos genéticos para realizar una reproducción sexual en esta región del soconusco. Por eso hoy a casi 60 años de haber realizado ese rescate genético con todo y la tecnología no se ha podido crear una variedad que supere o sustituya el “Ataulfo» producto que la naturaleza le regaló al mundo teniendo su origen en Tapachula Chiapas, ciudad enclavada en la región del soconusco…(continuara)…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

Por cierto, ya que hablamos de desastres naturales les comentamos amigo lector que allá en Tapachula, la otrora Perla de Soconusco nos informan que el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Dirección de Protección Civil dio pronta atención a las afectaciones, consideradas menores, registradas ante el paso de la onda tropical número 7, entre ellas algunos encharcamientos en viviendas y aumento en los niveles de los ríos que atraviesan la ciudad. Según se supo, Herbert Schroeder Bejarano, precisó que el personal del Departamento de Administración de Emergencias, verificó que tres viviendas sufrieron encharcamientos de hasta 20 centímetros en la colonia El Porvenir y dos en la Campestre Corlay. Además, Indicó que las instrucciones de la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, son las de atender las contingencias en forma inmediata, por lo que a las familias se les brindó asistencia humanitaria, proporcionándoles cobertores y colchonetas, así como se ayudó a la limpieza de las viviendas…ver para comentar…Hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna …Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK