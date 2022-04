Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Breve Historia del Mango “Ataulfo” … (2ª. Y ultima parte)

Bueno continuando con el tema del mango Ataulfo Héctor Cano nos comentaba que, El desarrollo económico de esta región provocó la extinción de posiblemente alguna especie y de algunas variedades de especies propias de esta región tropical. Dijo que, Continuando con los estudios de las variedades de mango encontradas, se seleccionó una variedad, y fue precisamente en el predio de Don Ataulfo Morales donde se encontraban 5 árboles muy parecidos en el tipo de fruta que producían, siendo comprada la cosecha de los árboles que ahí se encontraban, previa autorización del Director General del Instituto, Miguel Ángel Cordera Pastor, quien se encontraba en las oficinas centrales en la Cd. de México, con la finalidad de hacer los estudios necesarios de la producción de los frutos, hasta las características organolépticas entre otros parámetros agronómicos del producto que generaban cada uno de los 5 árboles de mango y dentro de estos se seleccionó el mejor árbol que fue el No. 2, quedando registrado como la var. I.M.C M2. Agregó, Es necesario puntualizar que en 1960 estos árboles eran adultos, calculando mucho más de 20 años de edad, ese predio fue adquirido por Don Ataulfo en 1946 a Don Manuel Rodríguez Pérez, comentó, Y como dato curioso en esta cuadra se ubicaba la zona de tolerancia de Tapachula, que fue hasta 1952 que se reubica debido al crecimiento urbano de la Ciudad, en estos trabajos y para referirse con facilidad a esta variedad fue más fácil mencionar siempre el nombre de Ataulfo, y así se le fue quedando el nombre. Posteriormente, se implementa la huerta madre en Rosario Izapa, y por primera vez se enseña a trabajadores del instituto y de esta región a recolectar y sembrar las semillas de mangos criollos principalmente los denominados coche y ámate, que servirían de patrones, después sacar las varetas portayemas del árbol 2 del Ataulfo para ser injertados en los patrones y realizar esta reproducción asexual, ll mismo tiempo -dijo- se obtuvieron de la Universidad de Gainsville, Fla. USA, algunas variedades que los técnicos especialistas en genética y reproducción vegetal de esa universidad desarrollaron nuevas variedades en laboratorio como Tommy, Hayden, Kent, Zill entre otras variedades que iban a servir para comparar con nuestra variedad criolla «Ataulfo», una vez y teniendo las bondades de esa variedad se realizó un vivero con mangos de la variedad Ataulfo y de las variedades importadas de USA, y así se inicia la promoción de la siembra del mango en la planicie costera, con las dificultades que se tuvo para competir económicamente con el cultivo del algodón, un cultivo altamente rentable y redituable, pero algunos agricultores le apostaron en pequeñas extensiones como Don Alfonso y Carlos Renovales, Don Francisco González Juaristi, Don Luis Gómez, Don Alfredo Cerdio y algunos otros, y fue hasta los años 80’s -comentó- que se consolida el cultivo del mango con la desaparición del cultivo del algodón y con la baja en la utilidad económica que se tuvo con el cultivo sustituto, la soya. Te menciono también amigo Marco que para la aceptación de esta fruta y en especial la var. «Ataulfo» fue pasando por muchas dificultades, adujo, desde el rechazo por qué no era redondo, ni chapeado como los floridianos producidos en USA, así como muchas historias y leyendas del origen de esta fruta, hasta confundirla con la variedad Alphonse provocando que, en algunos estados, inclusive países se querían adjudicar la paternidad mango var. «Ataulfo», sino que fue en 1998 con el gobernador del Estado de Chiapas, Roberto Albores Guillén, y Secretario del Campo Librado de la Torre González solicita y se le entrega toda la documentación que sustenta el origen de esta variedad para iniciar los trámites de la denominación de origen, con ello se compra el predio a los herederos de Don Ataulfo morales a través del gobierno del Estado de Chiapas quedando a nombre de la fundación produce, concluyendo esa denominación en el año 2004, es hasta en el año 2018 cuando se embarca el primer empaque con la garantía de la denominación de origen. Héctor Cano Flores originario de Ciudad Victoria Tamaulipas, de profesión Ingeniero Agrónomo especialista en fitotecnia egresado de la Escuela Nacional de agricultura, Chapingo, desarrollando toda su vida profesional en esta región, fue un técnico, un científico dedicado siempre a la investigación agrícola, y realizo un sinfín de estudios y una infinidad de artículos, dentro de ellos muchísimo relacionado con el café, desde la creación de variedades de cafeto resistentes a roya, en el centro de reproducción de roya en Oeiras Portugal, pronostica las heladas en Brasil en 1975 año en que es dañada la mayor parte de la región cafeticolas en ese país, y un sin número de documentos relacionados a las regiones tropicales. fue un hombre que participó en la vida social principalmente de Tapachula, una vida de trabajo que a los 66 años (1929-1996) dejo de existir quedando pendientes de haber plasmado mucho de lo que él tenía para expresarlo al mundo, bueno pues considero que Héctor Cano Flores, fue ese pequeño eslabón, que si no hubiera participado difícilmente hubiéramos tenido ese rescate genético y hoy es la variedad de mango número uno por sus características propias que hoy son reconocidas a nivel mundial. Así es que dicho esta y el Mango Ataulfo símbolo agrícola de Tapachula… Hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…