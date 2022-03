Letras Desnudas

Mario Caballero

Camacho: ¿por qué sí?

Si las elecciones del 6 de junio fueran hoy, Juan Salvador Camacho arrasaría en San Cristóbal de las Casas. Con gran probabilidad se llevaría la presidencia municipal con el respaldo de los ciudadanos de las zonas urbanas del municipio. No tendría una lucha apretada en las comunidades, sobre todo después del episodio de Los Llanos, que fortaleció su proyecto político al demostrar temple en momentos de crisis, capacidad para la concertación y humanismo, esto último es algo que se ha venido perdiendo entre los políticos.

Saco esta conclusión de la nueva encuesta de intención de voto publicada en la noche del 31 de mayo por Massive Caller, empresa especializada en mediciones de opinión pública. La pregunta que hizo para obtener los resultados fue: “¿Por cuál partido o candidato votaría usted?”.

De la totalidad de la población encuestada, el 26 por ciento contestó que votará por Camacho, mientras un doce por ciento lo hará por sus adversarios más cercanos, Miguel Ángel Morales, de la alianza PRI-PAN-PRD, y Mariano Díaz Ochoa, del PVEM, quien hace poco fue sancionado por el Consejo General del IEPC por colocar propaganda en lugares prohibidos por la ley y por lo cual tendrá que pagar una multa de cerca de medio millón pesos.

Este resultado pone a Camacho Velasco con una ventaja de más de dos a uno sobre sus rivales. Lo que es muy significativo.

Por otro lado, nos dice que Camacho vino creciendo en su campaña. En un sondeo anterior también por Massive Caller, del 20 de mayo, obtuvo una puntación de 25%. En ese momento Díaz Ochoa tenía 15 puntos, bajó tres en diez días. Caso contrario del morenista, que subió uno en el mismo periodo.

¿Cómo explicar esto? Simple. Para empezar, Salvador Camacho hizo campaña política tratando siempre de conseguir adeptos a su proyecto mediante el ofrecimiento de propuestas y no a través de descalificaciones a sus adversarios, quienes sí gastaron tiempo, esfuerzo y dinero en artimañas para desacreditarlo y difamarlo.

Segundo, demostró ser un político íntegro, sin dobleces, con calidad moral y con un profundo sentido de la realidad. Por eso los ataques hacia su persona no prosperaron, como cuando quisieron meterlo en un presunto caso de acoso sexual o cuando lo tacharon de corrupto por el solo parentesco que tiene con el exgobernador Manuel Velasco Coello. Quienes buscaron calumniarlo se olvidaron de una máxima política que se impone en los tiempos actuales, para acusar hay que comprobar, y no le comprobaron nada.

Tercero, y creo que es la parte más fundamental de su éxito, es que todo lo anterior tiene su sustento tanto en lo que ha hecho a lo largo de su carrera política como en su historia de vida. En otras palabras, Juan Salvador Camacho es lo que es por lo que aprendió de sus padres y abuelos, por ser fiel a sus convicciones y por el Chiapas que quiere heredarles a sus hijas Guadalupe y Sofía: un Chiapas con paz, progreso y oportunidades.

¿QUIÉN ES?

Los votantes antes de entregar su voto deben saber por quién están depositando su confianza, qué ha hecho, de dónde viene, qué propone, si es confiable y qué es lo que pretende con el poder. Porque, a decir verdad, en el voto están incluidas las aspiraciones de paz y tranquilidad, las esperanzas de un mejor gobierno, los anhelos de una mejor calidad de vida y los deseos de desarrollo que cada persona tiene para sí misma, para su familia y para su país. Por lo cual, lo mínimo que merece es que el político le haga honor a su confianza.

Salvador Camacho es el segundo de seis hijos que creció en una familia unida, acompañado de su padre, el académico y político que logró los acuerdos para la paz en Chiapas tras el estallido zapatista de 1994, Manuel Camacho Solís, así como por su madre, la señora Guadalupe Velasco Siles, mujer de valores y principios, hija del doctor Manuel Velasco Suárez, exgobernador de Chiapas y referente mundial en la rama de la neurocirugía que fue Premio Nobel de la Paz en 1985.

Diré de manera rápida que en el 2002 se inició en el servicio público como asesor del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, encomienda que le permite conocer de primera mano las necesidades de la gente, así como la estructura municipal. En 2005, cursa diplomados en diversas materias en torno a Políticas Públicas, Protección del Medio Ambiente, Derechos Humanos, entre otros, con lo cual perfila su orientación al servicio público.

En 2009 fue designado Subdelegado Regional, Zona Altos, de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno de Chiapas, posición que le permite un contacto cercano con la gente de las zonas rurales y conocer de primera mano las vicisitudes políticas y socioeconómicas que padece San Cristóbal de las Casas.

En octubre de 2012, asumió como regidor propietario en el Ayuntamiento de San Cristóbal, destacando como un personaje crítico a los abusos de poder de la autoridad municipal de ese entonces, pugnando asimismo por la rendición de cuentas, la transparencia, el cuidado del medio ambiente, la racionalización de los recursos público y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

En 2016 renuncia al PVEM, convencido de que la dirigencia de ese instituto político tomaba acciones en contra de la ciudadanía. En ese instante, junto con un grupo de amigos, forma y preside la asociación civil “Juntos por San Cristóbal”, que encauzó diversas causas sociales con mucho éxito, como gestionar ante las autoridades competentes el desalojo de invasores que habían tomado posesión de las instalaciones del Museo de Medicina Maya, con sede en San Cristóbal de las Casas.

En junio de 2017, se sumó a Morena y en 2018 tomó protesta como diputado local por el Distrito cinco, con sede en el municipio de San Cristóbal. Durante su primer año como legislador logró, entre otras cosas, que se aprobara la iniciativa de ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso, así como también la aprobación del punto de acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos a hacer públicos los instrumentos de planeación, de ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano, para con ello lograr un desarrollo sostenible y sustentable.

Durante su segundo año, se aprobó el punto de acuerdo centrado en orientar acciones para garantizar la reducción de riesgo de contagio por la emergencia sanitaria de coronavirus. Asimismo, lanzó exhortos para el fomento de políticas, estrategias y acciones para la resiliencia de nuestro estado y municipios, espacialmente para reducir vulnerabilidades y garantizar el suministro de energía, agua potable, saneamiento efectivo, suficiencia de alimentos, seguridad pública, protección a ecosistemas, control para evitar invasiones, entre otros.

¿POR QUÉ SÍ?

Con eso queda claro que la confianza que hoy le profesan a Juan Salvador Camacho se la ha ganado con base a sus méritos. Es de los morenistas que ha cumplido con el precepto de no mentir, no robar y no traicionar. Nunca ha estado envuelto en casos de corrupción. No es un improvisado en el quehacer político. Todo lo contario, ha actuado con responsabilidad en cada encomienda pública, dejando resultados tangibles y una impronta de compromiso con la sociedad.

yomariocaballero@gmail.com