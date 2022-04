Campañas de corrupción

Poder y Dinero

Víctor Sánchez Baños

Empezaron todas las campañas por lograr más de 21 mil puestos de elección popular en todo el país, donde destacan 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados Federal. El inicio de las campañas aprecia el síndrome; la enfermedad obsesiva por poder y dinero… mucho dinero. Dinero del pueblo, para usarlo para su beneficio.

Soy un reportero experimentado. En el paso del tiempo, no había vista la desesperación de la clase política por tomar el poder, sin el menor escrúpulo.

Los partidos en el gobierno, generalmente son los que quieren mantenerse enquistados a pesar de sus pésimos resultados al frente de sus administraciones. Siempre se ha visto, en especial en México.

Pero, el cambio de gobierno nos dijo que se acabaría la corrupción y que empezaría de arriba hacia abajo. Pero lo único que me queda claro, después de revisar la información y las cuentas morales de todos los Estados y Municipios (a través de mi columna Estado por Estado en El Heraldo de México), no terminó la corrupción y el partido mayoritario, Morena, que encabeza Mario Delgado, es el más corrupto que he conocido. Y, que conste, que ha superado al PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y a otros que ya desaparecieron.

La guerra por apoderarse del dinero para sus fines personales o de grupo, es un insulto a la inteligencia del colectivo. Muchos caen rendidos por el canto de las sirenas de las organizaciones políticas y, por una simple promesa, se vuelven fanáticos irreflexivos.

En esto no tiene nada que ver la preparación académica, ni las experiencias que hayan tenido por los políticos. Lo único que importa es creer en el mundo, generalmente ficticio, que pintan los megalómanos.

Ya entramos de lleno a las campañas y, ahora, nos bombardearán con infinidad de mensajes que son promesas de campaña y las promesas de campaña, son mentirillas para iniciados.

TSJCDMX

Diputados del Congreso de la CDMX tomaron protesta a diez nuevos magistrados y magistradas de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por un período de seis años, luego de ser electos en reconocimiento a su carrera judicial, ya que todos se desempeñaban como jueces. Esta elección se distinguió también por la paridad de género al ser electas cinco magistradas: Griselda Martínez Ledesma, Leticia Rocha Licea, María de los Ángeles Rojano Zavaleta, Rosa Gloria Santos Mendoza y María del Rosario Tirado Gutiérrez; y cinco magistrados: Eliseo Juan Hernández Villaverde, Jorge Martínez Arreguín, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, Jaime Silva Gaxiola y José Luis Zavaleta Robles que rindieron protesta ante el Pleno del Congreso. A la toma de protesta asistió el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

HYDRA-TRINDENT

Hydra Technologies y Trident Aerospace, llegaron a un acuerdo para la comercialización de sistemas y servicios de vigilancia aéreos no tripulados. Trident Aerospace, con sede en Arizona, se especializa en servicios ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) y en la venta de sistemas aéreos no tripulados; mientras que Hydra Technologies, con base en México, es líder en Latinoamérica en la manufactura y operación de UAS (Unmanned Aerial Systems) tácticos. Ambas compañías ven un mercado creciente para los sistemas UAS de Hydra, que han operado continuamente por más de una década bajo la Fuerza Aérea Mexicana, Policía Federal y la Guardia Nacional, al igual que en algunas corporaciones policiacas y fiscalías estatales, además de Pemex.

CLARA LUZ

Severo fue el golpe que le propinó Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León, por el PRI-PAN, a la aspirante de Morena, Clara Luz Flores, que cayó estrepitosamente en las encuestas. Prefiere no hace nada, ni siquiera que la vean. ¿Qué pasará a partir de hoy en el proceso electoral neolonés? ¿Se quedará callada o se le acabaron las municiones a la morenista?

VITOL

Silencio sepulcral, se vive en torno a las investigaciones por corrupción sobre la empresa petrolera holandesa Vitol. En México su agente hizo negocios a partir de la autorización tanto de la Secretaría de Energía en tiempos de Peña Nieto como de López Obrador. Javier Aguilar, un mexicano residente en Houston que enfrenta un proceso en una Corte en Nueva York por supuestamente haber intervenido como directivo de Vitol en una red de pago de sobornos en Ecuador y México.}

GENOMALAB

Genomma Lab Internacional, aquella que fundó Rodrigo Herrera y que está dirigida por Jorge Brake, sigue enviando ayuda a los afectados por la pandemia en Oaxaca, a través de su fundación que encabeza Sabina Herrera. Ivette Morán de Murat, esposa del gobernador Alejandro Murat y directora del DIF estatal, mencionó en sus redes sociales, que la empresa farmacéutica envió productos de higiene personal y medicamentos de libre venta para fortalecer el programa institucional Unidades Móviles que se encarga de acercar servicios de salud y bienestar a personas vulnerables a lo largo de todo el territorio oaxaqueño.

