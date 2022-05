# HASHTAG DE LA SEMANA

#CAMPAÑAS FRIAS, SIN PROPUESTAS EN CHIAPAS. Por lo que los analistas observan esta semana que comienza el 03 de mayo como una significativa cruz que advierte que toda campaña del pasado y todo protocolo ha sido enterrado. dentro de los candidatos existe mucha gente inconforme, otras sin saber que hacer, si irse de un partido o irse a otro, en algunos lugares ambientes muy agresivos; preocupa pues que esta no sea la fiesta cívica esperada.

#IMPUGNACIONES EN MORENA Y VERDEECOLOGISTA. cada minuto que pasa en las últimas horas se ha convertido en una serie de presentaciones de recursos de impugnacion. uno de los que menos suerte habrá de tener es el de Julián Nazar ya que las razones fueron expuestas para dejarlo fuera de la candidatura. sin embargo, en el que caso de Raúl Bonifaz Mohedano aspira a conseguir el beneplácito de la dirigencia de morena, ya que quedo fuera también de las candidaturas a diputados federales. Raúl sigue pensando que tiene la influencia de la época de los cuatro horcones, pero esta vez se habrá de topar con piedra. se habla también de la caída de Aida Guadalupe Jiménez Sesma quien encabeza la lista de candidatos a diputados plurinominales por el verde ecologista de México. La joven legisladora que intenta reelegirse por un periodo más, no supo interpretar la legislación electoral vigente la cual establece que para repetir el mismo cargo tiene que ser propuesta por el mismo partido que la postuló originalmente y que en este caso debiese ser el PRI del cual ahora reniega, sin embargo parece importarle poco y desde las paradisiacas playas del caribe presume en sus redes sociales que disfrutaba de unas cómodas y placenteras vacaciones como si además no estuviéramos en pandemia, lástima que las interrumpió debido a que el profe. German Jiménez su padre tuvo que ser hospitalizado, ambos Raúl y Aida no deben olvidar que fueron formados entre las filas priistas y que en las practica no son ni morenistas ni del verde ecologista.

#ZOE ROBLEDO PENDIENTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN CHIAPAS. Indudablemente el maestro Zoé Robledo Aburto esta teniendo un especial seguimiento y control de la campaña de vacunación que se viene realizando en Chiapas. Es evidente que tiene puesto su corazón en los chiapanecos ahora que esta realizando un buen papel como titular del IMSS. Llego para ver sino hacia falta algo y luego se retiró.

#CARLO MORALES LLEVA SU CÓMPLICE EN LAFORMULA. Nadie sabe como se van a presentar en su vida familiar y política ahora que comiencen las campañas con todo el antecedente que trae consigo Carlos Morales, peor si se hace acompañar de quienes cumplieron una parte de complicidad en el ayuntamiento municipal. Esto también cumple para Paco Rojas, que tanto el como Carlos se dieron a la tarea de desgastar su persona cometiendo acciones y diciendo cosas que la gente recuerda muy bien. Pero así de audaces se van a las campañas.

#LA ENCUESTADORA MASIVE ADVIERTE DOCE DISTRITOS PARA MORENA. De acuerdo a los estudios realizados pre electorales de la encuestadora Masive Caller, el partido regeneración nacional Morena por lo menos tiene seguro 12 distritos. En donde hay ciertos problemas es en el distrito de Comitán en donde el Lic. Ismael Brito Mazariegos, necesita afinar su maquinaria electoral por que de lo contrario le podrían dar la sorpresa, dice el dicho que caballo que alcanza gana. Es interesante el caso que viene realizando el Contador Emilio Salazar ya que muchos e incluso la misma encuestadora le auguran éxito y resultados favorables para junio.

#RIÑA ENTRE JÓVENES FUNCIONARIOS EN UN GIMNASIO. Seguramente debe contar con un buen padrino el joven funcionario que se dio de golpes con otro por un tema pasional, y que se produjo tal escandalo que tuvo que llegar la policía y las ambulancias. Sin embargo, resulta curioso que lo primero que se llevaron los policías fueron las cámaras de seguridad del establecimiento. ¿quién será?

#EL ESCANDALASO ENTRE NOTARIOS. El escandalaso que se dejó sentir ante la resistencia de Wenceslao Camacho como presidente del Colegio de Notarios llego a alcanzar problemas serios. se negaba a publicar la convocatoria para la nueva directiva. Hasta el notario Gerardo Pensamiento Maldonado tuvo que intervenir con una misiva poco afortunada, pero que finalmente el notario Wenceslao tuvo que aceptar a abrir el espacio para la renovación de la presidencia.

#ANALISIS DESESPERANZADOR DEL LIDER PERREDISTA EN CHIAPAS. El programa Z Digital, conducido por Carlos Z. Cadena, que se transmite desde la Torre Digital para las plataformas del Diario de Chiapas, tuvo como invitado especial a José Antonio Vázquez Hernández, dirigente de Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas.

En la historia de la izquierda en Chiapas surgió el tema del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido que generó expectativas, “pero no como tal, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el perredista ante los cuestionamientos del comunicador Carlos Z. Cadena

“Transitó dos periodos como candidato presidencial por el PRD. Después se construyó su partido político y hoy es presidente por Morena. Vendió mucha esperanza en 2018, pero hoy diría que es desesperanza para la sociedad y para los mexicanos si nos damos cuenta cómo Morena ha controlado a través de sus aliados en la Cámara de Diputados”.

Recordó, por mencionar un ejemplo, la extinción de programas que ayudaban a la sociedad y que se logró después de varios años. Por ello, destacó que el trabajo de la alianza PRI, PAN y PRD, está enfocado en frenar y dar contrapeso a las decisiones de Morena en el poder.

“Si seguimos separados Morena seguirá avanzando perjudicando al país. Es una necesidad conjuntar los partidos, es un contrapeso contra el presidente y poderes fácticos”.

Para Vázquez Hernández, el candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez por la alianza ‘Va por Tuxtla’, Willy Ochoa, es quién ganará en la próxima contienda electoral del 6 de junio, “los abogados están construyendo la ruta jurídica para que Ochoa siga siendo candidato”, ante las ‘amedrentaciones’ que se han suscitado. Aseguró que las encuestas favorecen a la coalición, aunque a la actual administración gubernamental “no le convenga”. ‘El sol sale para todos’

Recordó que la historia de la democracia inicia con el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y Partido Socialista Mexicano (PMS) en 1986. Tras el rompimiento que tuvieron Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Eugenia Martínez y otros con el PRI, en 1988 se crea el Frente Democrático Institucional con Cuauhtémoc Cárdenas.