Caso Trump: por delante, la Supremacía institucional

Leopoldo Mendívil

Un Estado donde sean impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.

Sófocles

Al momento de escribir estas líneas, el futuro de Donald Trump pende de un hilo. Los congresistas demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, están decididos a castigar al presidente estadounidense por cualquiera de dos vías no excluyentes: la aplicación de la Enmienda 25 (declaración de incapacidad para el cargo) y/o el juicio político (impeachment).

Grandes lecciones derivarán para EUA y el mundo de lo que ocurra en Washington, D.C. en los próximos días.

Ambas vías de castigo tienen sus dificultades procedimentales y encima está el factor tiempo; el proceso tiene que resolverse esta misma semana para no dejar pendientes peliagudos a Joe Biden, siendo este caso la peor equivocación cometida por Trump en todo el curso de su presidencia.

Para reducir el plazo, los demócratas acotaron la acusación a la figura jurídica de incitación a la insurrección, que ya estaría demostrada -como obra suya…- a través de los tuits de Trump de los últimos días y aun desde antes, en el discurso que pronunció el 6 de enero, aunque naturalmente no incluye el delito de negligencia oficial, derivada de su negativa a enviar la Guardia Nacional al Capitolio -con anticipación al menos con urgencia-, ya que se hubiera requerido la recopilación de pruebas, que tomaría varias semanas.

Cabe señalar que la acusación va por cuerda separada de la investigación que realiza el FBI sobre el asalto al Capitolio, en virtud de que hubo cinco personas muertas.

¿Qué perdería Donald Trump en caso de ser declarado culpable?

Para empezar, quedaría inhabilitado para postularse de nuevo en 2024 y eso mermaría el proyecto de la facción trumpista dentro del Partido Republicano.

Perdería también sus “prestaciones” como ex presidente, que implican una pensión vitalicia de 200 mil dólares anuales, un millón anual para viajes y la asignación de guardias del Servicio Secreto.

Cualquiera diría que Trump no necesita el dinero; no lo sé, son tantos sus problemas financieros y deudas de impuestos… Pero ese nada despreciable millón de dólares suelen aplicarlos los ex presidentes para acudir a dar conferencias por las cuales les pagan de 300 mil dólares para arriba. Por ejemplo, Barak Obama recibe al menos 40 invitaciones por año, así que haga usted números, senador…, ¿porque quién va a querer invitar a Trump…?

¿Y Qué perdería el Partido Republicano?

En estos días, el discurso conservador apela a la unidad del país para evitar la defenestración de Trump, cosa que suena incongruente luego de que lo han respaldado en su afán por polarizar a los estadounidenses.

El caso es que, si se deslinda de Trump, el Partido Republicano tal vez pierda a sus bases radicales, algo así como el 20 por ciento de su electorado… Me refiero a esos votantes que apuestan por la supremacía blanca que tantos dolores sociales ha causado. Tal posicionamiento no va a desaparecer en el mediano plazo, por más marchas que haga Black Lives Matter. Ahí seguirán los radicales de Fox News, la John Birch Society, los Minutemen, los Proud Boys y los White Citizens’Councils.

¿Y qué ganarían los Estados Unidos en caso de ser declarado culpable Trump?

Mucho, por doloroso que parezca para su sistema político, porque mostraría al mundo entero que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley…

+Mostraría además que las acciones tienen consecuencias y hay que responder por ellas. Accountability, le dicen, pero va más allá de la rendición de cuentas.

+Mostraría también que los contrapesos son importantes en todo sistema político y están ahí para devolver al país a su cauce.

+Y demostraría que sus instituciones son lo bastante fuertes como para defender su la supremacía de su democracia incluso de ataques autoritarios.

Un saldo trascendente, sin duda…

