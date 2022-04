Linotipe@ndo…

Chiapas, necesita de todos para seguir viviendo en paz y armonía: Vila Chávez

El delegado de la fiscalía general de la republica Alejandro Vila Chávez, al hacer un exhorto a la ciudadanía para que haga uso responsable de las redes sociales, a no incitar a la violencia y mucho menos cometer conductas delictivas, señaló que hoy más que nunca nuestro estado necesita, requiere de la solidaridad de todos para con nuestras instituciones de los tres niveles de gobierno. Es decir, adujo, «Chiapas requiere de ciudadanos, de ciudadanas, de hombres, de mujeres, de jóvenes unidos, que estemos todos trabajando como hermanos en unidad para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestra entidad unidos a nuestro Presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador y a nuestro Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes con la puesta en marcha de sus políticas públicas han logrado darles a todos los mexicanos y chiapanecos la transformación que todos necesitamos. Más adelante subrayó Vila Chávez, “Sigamos siendo protagonistas de los grandes cambios en México y Chiapas, sigamos construyendo un Chiapas de leyes, un México más justo, un México de mayor igualdad y un México próspero para todas y todos los mexicanos y chiapanecos”. Así mismo el delegado de la fiscalía en esta entidad dio cuenta de las últimas acciones que se han emprendido a favor de la seguridad de todos los chiapanecos. En un primer momento adujo el fiscal federal en esta entidad que como aclaración deseo que la sociedad chiapaneca se entere de que esta delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) desmiente categóricamente que Raúl Hermenegildo “N” quién es probable responsable de la agresión a un menor de edad, y de quien se dijo forma parte de esta delegación bajo el cargo de Fiscal Federal de esta institución, no labora ni ha laborado nunca en esta dependencia federal. Vila Chávez agregó que la noche del primero de julio del presente año, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la persona señalada hirió a un menor de edad de un disparo con arma de fuego, por la cual fue detenida, pero esa persona asegurada nunca ha pertenecido a esta institución. En otro orden de situaciones déjame comentarte amigo lector que es perentorio dar a conocer que los trabajos de investigación que viene realizando la delegación de la fiscalía general de justicia de la república en esta entidad está dando frutos en el tema del combate a la delincuencia, en ese sentido el delegado de la FGR en Chiapas Alejandro Vila Chávez aduce que por la pandemia no hay tregua contra la delincuencia y es por eso que, esa dependencia a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación en Chiapas, lograron el aseguramiento de por lo menos 100 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 100 kilogramos, que se encontraban ocultos en las llantas de un camión que llevaba una persona, la cual también fue asegurada junto con los paquetes del enervante toxico. En suma, el trabajo que viene realizando el delegado de la FGR en Chiapas está dando buenos resultados reafirmando su compromiso con las políticas públicas del presidente y del gobernador de esta entidad…sin comentarios

ACNUR, DONA MAQUINARIA PARA TALLER AL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA

Luego de manifestar su gratitud por el apoyo que ACNUR ha demostrado al Ayuntamiento de Tapachula en el tema de la población migrante y refugiada, Rosa Irene Urbina Castañeda Presidenta Municipal de Tapachula, aseguro que la unidad de los organismos internacionales con los tres órdenes de gobierno ha sido de gran ayuda para afrontar el fenómeno de las migraciones, todo ante la donación de máquinas de coser al Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, para la instalación de un taller de corte y confección, de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La edil huacalera brindo su reconocimiento por esa iniciativa de emprender actividades en beneficio de los migrantes y los tapachultecos siempre es bienvenida, sobre todo porque ayuda a generar ingresos y estabilidad económica y emocional. En su turno la titular de la Sub-oficina de ACNUR en Tapachula, Kristin Riis Halvorsen, fue la encargada de hacer la entrega formal al Ayuntamiento de la herramienta que se ocupará en el taller de corte y confección habilitado en las instalaciones de la Secretaría de Juventud y Deporte ubicadas en Territorio Joven -antiguo Centro de Convivencia- y destacó la disponibilidad de este organismo por seguir aportando al bienestar de la comunidad migrante, solicitante de asilo, refugiada y población local. E su momento la edil informó que ese taller de corte y confección iniciará en próximos días y estará dirigido a la población en general. Cabe destacar que fueron testigos de esa loable donación, a la Secretaria de juventud y Deporte Municipal, Paulette Monserrat Sandoval Tapia y el Secretario General del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Thomas, entre otros…ver para comentar

EXITOSA DE REUNION DE LLAVEN ABARCA CON EL TITULAR DE SADER

Al reunirse con Arturo Macosay Córdova, Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en donde coincidieron en fortalecer los sectores productivos de Chiapas y trazar una agenda legislativa que contribuya al desarrollo del campo, de acuerdo con las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el diputado federal electo por el VI Distrito por la coalición “Juntos hacemos historia”, Jorge Llaven Abarca, señalo que trabajará de la mano con la Federación para gestionar proyectos que beneficien a las y los chiapanecos, privilegiando siempre a los que menos tienen. En ese sentido el legislador federal adujo que: “Vamos a tocar puertas y levantar la voz en la Cámara de Diputados para fortalecer los sectores productivos de Chiapas, como la ganadería y el campo, nuestro compromiso es atender las principales necesidades del Sexto Distrito y Chiapas” …sin comentarios

Rosales Zuarth, Triunfo Democrático…

Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, luego de haber recibido su constancia de mayoría que da validación a la elección de la presidencia municipal de Villaflores para el período 2021-2024, señaló que el pasado 6 de junio ganó la democracia, ganó el pueblo, al mismo tiempo además su reconocimiento y gratitud al gobernador Rutilio Escandón cadenas por llevar a cabo una elección de “piso parejo”, sin meter las manos y respetar la voluntad de los Villaflorenses. Cabe destacar que el alcalde reelecto logró su triunfo en el proceso electoral pasado con al menos 30 mil votos, lo que demuestra que su triunfo es inobjetable y democrático. Rosales Zuarth ha sido muy claro al manifestar que en Villaflores la gente salió a votar por la mejor propuesta y esa fue la nuestra y no les vamos a fallar. que la confianza que le han depositado a su proyecto tendrá sus recompensas porque vamos a darle a Villaflores lo que históricamente le pertenece, claro siempre contando con el gran apoyo del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas con el que trabajaremos hombro con hombro bajo el marco y la directriz de sus políticas públicas. A mí no me queda más que agradecer a mi familia, amigos, compadres, y sobre todos ustedes amigos lectores por brindarme nuevamente su confianza y yo les reitero mis respetos y les aseguro que no les vamos a fallar…sin comentarios…

Mañana, el “palo” que le dieron al dientista sacamuelas…

Este pendiente amigo lector mañana les daremos por menos del fallo de las autoridades federales ante el amparo que el dientista sacamuelas Víctor Pinot interpuso ante las autoridades federales contra la asamblea general del SUICOBACH, donde salió vapuleado, quedamos pendientes y no me resta más que decirles que por hoy, Hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK